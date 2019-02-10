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Gazi Lisesi, dayanışma kahvaltısında buluştu

Gazi Anadolu Lisesi geleneksel olarak düzenlediği kaynaşma kahvaltısını Pazar sabahı MEG Yemek’te düzenledi.

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Gazi Anadolu Lisesi, kaynaşma kahvaltısında buluştu. MEG Yemek’te düzenlenen kahvaltıya, Gazi Lisesi Müdürü Zeki Koyun, Müdür Yardımcısı Numan Özel, Gazi Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Birsen Ercan, Okul Aile Birliği Üyeleri Melike Karadeniz, Senem Şahin, Havva Pehlivan, Fatma Bingöl, Nurşen Erdem, okulun öğretmenleri, öğrencileri ve velileri katıldı. Geleneksel olarak yapılan kahvaltı programından elde edilen gelir, okul aile birliğine aktarılarak okulun ihtiyaçları için harcanacak.

‘KÖTÜ ALGILARI YIKTIK’

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Kahvaltı sonrası konuşan Okul Müdürü Zeki Koyun, “Gemisini kurtaran kaptandır derler ya biz de kendimizi kurtardık. Gazi Anadolu Lisesi taşındı taşınacak dendi fakat biz taşınmadık, yerimizde kaldık. Okul aile birliğini, öğrencilerimizi ve kendinizi alkışlayabilirsiniz. Gazi Anadolu Lisesi olarak 598 öğrenci, 45 öğretmen ve 10 yardımcı personelle eğitim öğretime devam ediyoruz. Daha önceki yıllarda okulumuzla ilgili pek iyi haberler çıkmıyordu. Farklı algılar vardı ama Allah’a şükür bu algıları yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin bir kısmı değişti, yeni öğretmenler aramıza katıldı” diyerek velilere görüşlerini aktardı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ BİLGİYE HAZIR’

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Sözlerini sürdüren Koyun, “Taşradan gelen öğretmenlerimiz öğrencilerimizin bilgiye aç olduklarını söylediler. Ben bundan gayet memnunum. Eğitim bir sac ayağı ise bir ayağı okul, bir ayağı öğrenci bir ayağı da velidir. Buraya gelen velilerimiz, üç sac ayağından birini tamamlamış oldu. Bu fedakarlığı yaptığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Öğretmen, öğrenci ve veliler olarak birbirimize yardımcı olmalıyız. En büyük teşekkürü ve alkışı okul aile birliğimiz hak ediyor” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

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