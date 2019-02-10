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Aksu: Düşman yok, rakip var

Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu ve ilçe yöneticileri basınla Fatih Caddesi üzerindeki Hacıoğlu Lahmacun Çayırova’da düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Aksu’ya toplantı divanında SP Çayırova İlçe Başkanvekili ve Karargâh Başkanı Murat Demiral, belediye meclis üyeleri Zeki Özçelik ve Ali Uçar ile Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Kılıç eşlik etti.

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İTTİFAK İÇİN BİR İHTİMAL DAHA YOK!

Basın toplantısında konuşan SP Çayırova Belediye Başkan adayı Yusuf Aksu sözlerine diğer siyasi partilerin belediye başkan adayları ile düşman değil rakip olduklarını hatırlatarak ve başarılar dileyerek başladı. Aksu, “Çayırova’da milletle yaptığımız ittifakla, tek başımıza seçimlere giriyoruz” dedi. Aksu toplantının soru cevap bölümünde YSK’ya aday listelerinin verileceği son tarih olan 19 Şubat’a kadar da durumun değişmeyeceğini, herhangi bir ittifakta yer almalarının ihtimal dâhilinde yer almadığını kaydetti.

MİNİMUM YÜZDE 50 OY HEDEFLİYORUZ

Yerel seçimlere yönelik proje ve seçim beyannamelerinin hazır olduğunu, belediye meclis üyesi adaylarının da belli olacağı 19 Şubat tarihinden sonra Çayırova Spor Salonu’ndaki geniş katılımlı bir toplantıda halkı ve kamuoyunu bilgilendireceklerini belirten Aksu, “Dürüst başkan ve yönetimi Çayırovalılar ile buluşturacağız. Seçimi kazanacağımıza dair hiç kuşkumuz yok. Bizim dışımızda her şey olabilir. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 19 oy edinmiştik. Bu seçimde Çayırova’nın tüm seçmenin oyuna talibiz. Minimum yüzde 50 oy edinmeyi hedefliyoruz” dedi.

BÜROKRASİ HALKLA ARAMIZDA MESAFE OLMAYACAK

Aksu belediyeyi nasıl yöneteceklerine dair ipucunu ise, “Bürokrasiyi biliriz ama halkla aramızda mesafe olarak kullanmayacağız. Halkın içinden biri olarak yeri geldiğinde abi kardeş olacağız yeri geldiğinde içinde bulunduğumuz konumla bürokrasiyi işleteceğiz. En büyük projemiz ise şeffaf bir yönetim anlayışıdır” diye konuştu.

MECLİS İÇİN AVUKAT ADAY DA VAR

Çayırova Belediye Meclisi adaylıklarına dair çok hassas düşündüklerini belirten Aksu, “Çayırova’nın tüm renklerine bakarak bir meclis oluşturacağız. Önceliğimiz ahlak ve dürüstlük olacak” diye konuştu. Aksu soru üzerine meclis üyesi aday adaylığı başvurusunda bir avukatın da yer aldığını, haricinde tüm meslek gruplarından başvuruların olduğunu dile getirdi. 

EN BÜYÜK KORKULARIYIZ

Saadet Partisi’nin reklam filmine getirilen yasağın her dönem karşılaştıkları vakalar olduğunu belirten Aksu, “Gerek genel gerek yerel seçimlerde en büyük korkularıyız. Hep bizimle uğraşacaklar” dedi.

POLEMİK YOK

Yerel seçim döneminde stratejilerini ağırlıklı olarak kendilerini anlatma üzerine kuracaklarını belirten Aksu, “Geride kalan beş yıl boyunca belediye meclis üyelerimiz tarafından gereken eleştiriler yapıldı ama eleştiri ötesi konular da var. Seçim sürecinde kimseyle polemiğe girmeyecek, kendimizi anlatacağız. Bizimle tanışan insanlar bizi o koltuğa oturtacak” diye konuştu. Aksu şöyle devam etti:

HERKES HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK

“Öte yandan söylediklerimizin eleştiri ile sınırlı kalmaması için iktidar olmalıyız. Birkaç ay önceki bir açıklamamda Çayırova’da yerel iktidara geldiğimizde herkesin hak ettiği payı alacağını söylemiştim. Tekrarlıyorum. 31 Mart’ta başkanlık ve yönetimi devralmamızın ardından Çayırova’da herkes hak ettiği payı alacak.”

31 Mart yerel seçimlerine Millet İttifakı’ndan bağımsız şekilde tek başına gireceği kesinleşen Saadet Partisi’nde Çayırova Belediye Başkan adayı Yusuf Aksu iddialı, aynı zamanda ilçede siyaseti gerecek söylemlerden arı ifadelerle konuştu. Aksu diğer siyasi partilerin adaylarıyla düşman değil rakip olduklarını belirtip yarışta başarılar diledi. Seçim sürecinde polemiğe girmeden kendilerini anlatacaklarını söyledi.

Bugün 12:25 TSİ - Siyaset

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