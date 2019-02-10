CHP'de o adaylar tanıtıma katılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını tanıtacak ve 12 maddelik seçim bildirgesini açıklayacak. İlimizden de yoğun katılımın olduğu tanıtım toplantısına Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri, Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe ve Dilovası Belediye Başkan Adayı Kemal Memiş katılmadı.

Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe hasta olduğu için katılmadığını söylerken, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, program yoğunluğundan dolayı katılamadığını belirtti. İl Başkanımız Cengiz Sarıbay'dan izin aldık diyen Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri, "Program yoğundu önceden söz verilmiş programlarımı da aksatmak istemedim. Bizler çalışmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu. Dilovası Belediye Başkan Adayı Kemal Memiş ise ulaşılamadı. Selin BECER