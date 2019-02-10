HDP, Dilovası'nda SP'yi destekleyecek

Dilovası'nda yerel seçimler için yoğun bir hreketlilik var. Ercan Dalkılıç'ın Saadet Partisi adayı olmasıyla birlikte ilçedeki siyasi dengeler değişti. HDP Dilovası İlçe Örgütü’nde bir toplantı yapılark resmi olarak Ercan Dalkılıç'ın destekleneceği açıklandı. İlçe Eş başkanları Aynur Santo ve Kadir Demir ile SKM eş başkanları Pınar akan ve Mehmet Yıldırım’ın yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi

“Uzunca bir süredir gündemimizde olan 31 Mart 2019 mahali yerel seçimleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde, metropellerde ve yerellerde o yerin

özgünlüğüne göre farklı siyasi partilerle güç birliği faaliyetleri sürdürüldü. İlçemizde de Dilovası İlçe ve Kocaeli İl yönetimleri ile Kocaeli’den sorumlu Parti Meclis üyemiz ve diğer kurumlarımızla koordineli yürütülen çalışmalarımız tamamlandı ve Genel merkezimize gönderildi.

“GÜÇ BİRLİĞİ”

Kısa bir süre önce Genel merkezimiz kararını verdi ve bize bildirdi. Bizler de bugüne kadar her gelişmeyi siz değerli halkımızla paylaştığımız gibi bu kararında sizlerle paylaşmak için bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Genel merkezimizin aldığı karar gereği Dilovası’nda Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan adayı Sayın Ercan Dalkılıç ile güç birliğine gidiyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”