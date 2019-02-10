AKP'de meclis üyeliği için kritik gün!

AKP’de 5 Kasım tarihinde başlayan belediye meclis üyeliği aday adaylığı süreci 1 Şubat Cuma günü sona ermişti. Meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süreci

tamamlandıktan sonra gözler tüm ilçelerde meclis üyelerinin kim olacağına çevrildi. AKP meclis üyelerinin kim olacağıyla ilgili henüz ser verip sır vermese de bugün meclis üyelikleri için çok kritik görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

HEYET GELECEK

Bugün AKP Genel Merkezinden bir heyet il teşkilatına gelecek. İlçe teşkilatları tarafından yapılan istişareler neticesinde oluşturulan meclis üyesi adaylık listeleri genel merkezden gelen heyetle birlikte masaya yatırılacak. İlçe teşkilatlarının getireceği listeler üzerine bugün il teşkilatında yoğun bir çalışma yapılacak. Tüm ilçelerde belediye meclis üyelerinin; bugün yapılacak bu kritik görüşmelerden sonra hemen hemen belli olması bekleniyor.