Bu hiç hesapta yoktu (1-2)

KARDEŞİMİZİN BAYRAĞI “RESMEN” ASILDI

Kocaelispor’un kardeşi Antalyaspor’un bayrağı resmi olarak bugünkü Halide Edip Adıvar maçında Kocaeli Stadı’ndaki yerini aldı. 2.5 metre eninde 4 metre uzunluğundaki bayrak statta kalıcı olacak. Yeşil Siyahlı taraftarlar 7. dakikada Antalyaspor lehine yapacağı tezahüratı daha uzun tuttu. Gerek Antalya’dan gerekse de çevre illerden Antalyasporlu taraftarlar Kocaeli Stadı’ndaki maçı yerinde izlerken kol kola, omuz omuza Kocaelispor’u destekledi.

ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYALARIN!

İçişleri bakanlığı son dönemde yayalar ile ilgili farkındalık kampanyası başlattı. Kocaelisporlu futbolcular maça bu konuyu ilgilendiren "Öncelik Hayatın Öncelik Yayaların" pankartı ile çıktı. Maçı izleyenler arasında Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin de izledi.

SON DÖNEMİN NAMAĞLUP TAKIMLARI KARŞILAŞTI

Kocaelispor, Halide Edip Adıvar maçı öncesi son 10 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Cumhuriyet dönemimizin yazar ve hatiplerinden Halide Edip Adıvar’ın adının verildiği Halide Edip Adıvar Spor Kulübü ise son 7 maçında 4 galibiyet, 3 de beraberlik aldı. Toplam 17 maçta bileği bükülmeyen iki takım arasındaki maç zevkli ve tempolu geçti. Halide Edip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

KADİR ÖGE CEZALI

Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, Halide Edip Adıvar maçının 11’inde sakat ve cezalı olan Hamza’nın yerine sağ önde Gökdeniz’i sahaya sürdü. 11 rotasyonunda başka değişiklik olmazken, Burak Süleyman maça sağ kanatta başladı. 2 haftadır kadroda yer alamayan Kemal Can ise 18 kişilik kadroda yer buldu. İlk yarıda sarı kart gören Kadir Öge cezalı duruma düştü. Öge, Erzincan maçında sahadaki yerini alamayacak.

MAÇA İLGİ VARDI

Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 12’ye kadar çıkaran Kocaelispor, Bayburt ile aradaki farkı 5’e indirdi. Böylesi bir tablo sonrasında taraftar da iyice heyecanlanmaya başladı. Hafta boyunca gerek sosyal medya, gerekse de basından yapılan duyurularla Yeşil Siyahlıların stada gelmesi için çağrıda bulunuldu. Hafta içinde bilet satışlarında rakamlar yüzleri güldürürken, 12. adam Kocaelispor – Halide Edip Adıvar maçına ilgi gösterdi! 40 adet Kocaelispor bayrağı Maraton tribününde dağıtılırken ortaya güzel bir manzara çıktı.

İÇ SAHADA UZUN SÜRE SONRA GOL YEDİK

Kocaelispor sahasında sadece 3 gol yedi ve bu istatistik ile sadece kendi grubunun değil, “Tüm profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı” unvanını elinde bulundurdu. 30 dakikada gelen golün ardından Kocaelispor sahasında tam 6 maç sonra gol yedi. Maç saatinde serin bir hava vardı ve sıcaklık 10 derece dolaylarındaydı. İki takım arasındaki ilk maçı İstanbul ekibi 3-0 kazanmış, Kocaelispor rövanşı almak için sahaya çıkmıştı.

ESKİ FUTBOLCUMUZ RAKİBİMİZ OLDU

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü’nü 2007-2008 sezonunda Kocaelispor forması ile 19 maça çıkan ve 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Erman Güraçar çalıştırıyor. Yeşil Siyahlılara karşı rakip futbolcu da olan Güraçar, Kocaelispor’un 2001-2002 sezonunda Beşiktaş’ı Bursa’da 4-0 mağlup ettiği ve Türkiye Kupası’nı ikinci kez müzesine götürdüğü maçta Beşiktaş adına forma giymişti. Güraçar teknik adam olarak Kocaelispor’a rakip oldu.

HÜSEYİN’E ÖZEL ÖNLEM

Kocaelispor’un rakibi Halide Edip Adıvar Spor Kulübü özellikle sağ kanattan etkili oluyor. Beşiktaş alt yapısında yetişen son 3 sezondur Halide Edip Adıvar forması giyen Hüseyin Afkan takımın öne çıkan isimleri arasında başı çekiyor. 10 numaralı forma ile sahaya çıkan futbolcuyu Kadir Öge kilitlemeye çalıştı. Gündoğdu, ilk dakika itibari ile yapacağı şok preslerle rakibi yıpratmayı hedefledi ve erken gol bulup kontrolü eline almak istedi. Ancak karşısında çok diri bir takım vardı. Kocaelispor istediklerini ilk yarıda yapamazken Sinan ile net goller kaçırdı.

HALİDE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Halide Edip Adıvarspor’da teknik adam Erman Güraçar, Kocaelispor maçına tek değişiklik ile başladı. Geçen hafta 1-0 kazanılan Diyarbakır maçında kaleyi koruyan Ethem Bayburt’un yerine kaleyi Süleyman Enes Özer korudu.

ADIVAR’DAN 50 TARAFTAR

Halide Edip Adıvarspor taraftarı maça 50 taraftarı ile geldi. İstanbul temsilcisinin 12. adamı takımlarına samimi destek verdi. Devre arasında Kocaelispor Büyüktür Büyük Kalacak ve Hodrimeydan diyen Halide Edip taraftarı İzmir Marşı’nı Kocaelispor taraftarı ile birlikte söyledi. Erdem ÖVÜÇ- Ahmet AKAY

MAÇ SONA ERDİ

Dk. 82: Halide Edip öne geçti. Sağ kanattan yapılan sert ortada oyuna sonradan giren Barış topu ağlara gönderdi. (1-2)

Dk. 82: GOL! 1-2 Barış Bakır

Dk. 79: Burak Süleyman’ın serbest vuruşunda top sağ kale direğini yalayarak auta çıktı.

Dk. 76: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Burak Süleyman’ın pasında Sefa 6 metreden topu auta gönderdi.

Dk. 65: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Burak Süleyman sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Süleyman’ın dar açıdan çektiği şutu Enes kornere gönderdi.

Dk.62: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! Mert Yavuz

Dk. 58: Kocaelispor tek toplarla rakip kaleye sokuldu. Sefa’nın pasında Gökdeniz müsait durumda topu auta gönderdi.

Dk. 57: Kadir Öge'nin uzaktan çektiği şut Enes'te kaldı.

Dk. 53: Kocaelispor Burak Süleyman ile etkili geldi. Süleyman’ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği top savunmadan sekti ve kornere çıktı.

Dk. 52: Kocaelispor soldan tehlikeli geldi. Burak Süleyman’ın pasında Sefa yakın mesafeden topu ıskaladı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

iLK YARI SONA ERDİ

Dk. 45+2: Sefa’nın pasında Sinan ceza sahasına girdi ancak son vuruşu bir türlü yapamadı ve pozisyonun ardından ilk yarı sona erdi.

Dk. 45: Kocaelispor gol yaklaştı… Sinan’a uzun gönderilen topu Sinan kaleciden önce kaleye gönderdi. Kaleci Enes’in bacaklarının arasından geçen top yan ağlarda kaldı.

Konuk takım vakit geçirmek için her şeyi yapıyor... Özellikle kaleci Enes sinirlerle oynuyor...

Kocaelispor'da Kadir Öge sarı kart gördü... Haftaya cezalı...

Dk. 37: Burak Süleyman soldan ortaladı, Sefa’nın kafa vuruşu kaleci Enes’te kaldı

Dk. 36: Sefa’nın ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekti ve az farkla soldan kornere çıktı.

Dk. 33: Burak Süleyman - Sarı kart

Dk. 32: Kocaelispor gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Sinan’ı aşan topa Gökdeniz’e geldi. Gökdeniz’in kafa vuruşu iyi olmadı.

Dk. 30: Halide Edip’in golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Emre Turan topa son dokunan isim oldu topu ağlara göndererek İstanbul ekibini 1-0 öne geçti.

Dk 30: GOLL! Emre Turan...

Dk. 27: Konuk takım bu dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Emre’nin pasına Hüseyin hareketlendi. Emre’nin sağ çaprazdan orta şut karışımı yaptığı vuruş boşta kaldı. Murat Başak rakipten önce topu son anda uzaklaştırdı.

20 dakika geride kaldı... Takımlar sağlam bir maç ortaya koyuyor... Beklendiği gibi, Halide Edip Adıvar takımı diri bir görüntü sergiliyor...

Dk. 16: Kocaelispor’da Gökdeniz sağ çaprazdan sol ayağı ile kaleye nefis bir şut gönderdi. Kaleci Enes topu son anda iki hamlede çıkardı.

ÖNCELİK YAYALARIN!

İçişleri bakanlığı son dönemde yayalar ile ilgili farkındalık kampanyası başlattı. Kocaelisporlu futbolcular maça bu konuyu ilgilendiren pankartla çıktı.

Dk. 11: Kocaelispor'da Mert'in şutu üstten auta çıktı.

Kocaelispor taraftarı 7. dakikada Antalyaspor lehine tezahürat yaptı...

Maç hayli tempolu başladı... İlk 5 dakikada konuk takım da cesurca gelmek ve sağ kanattaki Hüseyin ile etkili olmak istiyor...

İlk dakikalarda Kocaelispor rakip sahada baskı kurmak istiyor... Ancak Halide Edip takımı ayakta iyi duruyor.

GÖKDENİZ 11’DE, KEMAL 18’DE

Kocaelispor’da teknik adam Galip Gündoğdu, Halide Edip Adıvar maçının 11’inde sakat ve cezalı olan Hamza’nın yerine sağ önde Gökdeniz’i sahaya sürdü. 11 rotasyonunda başka değişiklik olmazken, Burak Süleyman maça sağ kanatta başladı. 2 haftadır kadroda yer alamayan Kemal Can ise 18 kişilik kadroda yer buldu.

Maça Kocaelispor başladı.

KOCAELİSPOR- HALİDE EDİP ADIVAR SK

STAT: Kocaeli Stadı

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Adnan Akbulut, Yakup Keçeci

KOCAELİSPOR

97 VOLKAN MERT KORKMAZ

3 KADİR ÖGE

4 MURAT SONER BAŞAK

6 MERT YAVUZ

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

8 SEFA NARİN

10 BURAK SÜLEYMAN

11 SİNAN PEKTEMEK

12 MESUT ÖZDEMİR

18 ONUR ÖZTONGA

50 ALİ KETEN

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

5 KEMAL CAN AYDEMİR

9 RIZA ALTINTAŞ

14 KEREM YILDIRIM

21 MELİH SÜLEYMAN

25 ERKAN GÜLTEPE

99 KEREM YILDIRIM

HALİDE EDİP ADIVAR SK

13 SÜLEYMAN ENES ÖZER

2 FATİH CİN

5 EVREN HOROZAL

6 METEHAN YATKIN

10 HÜSEYİN AFKAN

11 BATUHAN KAYIKÇI

15 EMRE TURAN

25 FURKAN AKBULUT

33 FEVZİ CAN BOZKUŞ

36 YENER DEMİRCİ

87 GÖKHAN DİNÇER

YEDEKLER

34 ETHEM BAYBURT

7 HALİL ZEYBEK

14 M. RAŞİT ŞAHİNGÖZ

17 KUBİLAY SERBEST

20 BARTU BALADIN

84 BARIŞ BAKIR

88 HAKAN ATEŞ