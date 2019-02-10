Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:11 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:12 TSİ

Düzcelilerden Büyükgöz'e tam destek

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz ziyaret ettiği Düzceliler Derneğinde sloganlarla karşılandı. Düzceliler Büyükgöze tam destek açıklamasında bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Seçim kampanyasını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz vatandaşların gönlüne girmeye devam ediyor. SKM çalışmaları kapsamında Düzceliler Derneğini ziyaret eden AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz sloganlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Dernek lokaline sığmayan coşkulu kalabalıktan Büyükgöze tam destek geldi.

AK PARTİ'NİN YANINDAYIZ

attachment-296995-1-28e59a551add8914ed00fe96612c7786-1549793128.jpg?

Programda konuşma yapan Düzceliler Derneği Başkanı Cemal Yeşilyurt Bizler farklı yörelerden gelerek örf ve adetini yaşatmak için kurulan dernekleriz. Ama biz artık Gebzeli olduk kardeş olduk Gebzenin suyunu içip havasını soluyoruz. Biz bugüne kadar her zaman AK Partinin yanında olduk. Allahın izniyle de bugünden sonra da AK Partiyleyiz dedi.

YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar programda yaptığı konuşmada Sizler burada dik durduğunuz sürece bizler Gebzede dik durduğumuz sürece Ankarada dik duruyor. Dünya 5ten büyüktür diyor. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı halkın iktidarı yine iktidara gelecek. Biz bugüne kadar diz çökmedik sizlerin desteğiyle de diz çökmeyeceğiz. Gebzenin ihtiyaçlarını biliyoruz. Hayata geçirilecek projelerle bu ihtiyaçları gidereceğiz. Zinnur başkanımız Yüksek Şehir ve Bölge plancısı olarak güzel projeler üretecek. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Bir yerde bir proje yapılması gerekiyorsa bunu yine AK Parti yapar. Çünkü AK Parti halkın partisidir dedi.

SİZLERLE İÇ İÇE OLACAĞIZ

attachment-296995-0-28e59a551add8914ed00fe96612c7786-1549793128.jpg?

31 Mart akşamı Gebzede hizmet belediyeciliğinin devam edeceğini söyleyen AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz AK Parti kurulduğu günden bu yana hizmet üreten bir siyasi parti oldu. İnanıyorum ki sizlerin güçlü destekleriyle Gebzede bu hizmet hareketi devam edecek. Biz gelecekte 21. yüzyılda Gebzede yapıldı diye anlatılacak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milletin bize emaneti olan bütçeyi israf etmeden doğru zamanda doğru ve kullanılabilir yatırımlar gerçekleştireceğiz. Yatırımlarımızın bir çoğu uzun vade de kullanılabilir yapılar olacak dedi.

FETİH RUHUNU HÜNKAR ÇAYIRINDA YAŞATACAĞIZ

Fatih Sultan Mehmedin vefat ettiği Hünkar Çayırının tarih koridoru olacağını söyleyen Büyükgöz Hünkar Çayırında hayata geçireceğimiz projeyle fetih ruhunu yaşatacağız. Türkiyenin dört bir yanından insanların gelerek o günleri anımsayacağı bir proje çalışmamız var. Bir tarih koridoru haline dönüştüreceğiz. Tarihimize kültürümüze sahip çıkarak bu ruhu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.

Bugün 13:11 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Millet İttifakı, EYT mağdurlarını uğurladı mask
Millet İttifakı, EYT mağdurlarını uğurladı
Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak mask
Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak
Çakır'dan Kaman'a tam destek mask
Çakır'dan Kaman'a tam destek
Recep Dursun pazar turunda mask
Recep Dursun pazar turunda
Karakadılar: Mahalle başkanı, muhtarın önüne geçmeyecek mask
Karakadılar: Mahalle başkanı, muhtarın önüne geçmeyecek
Belediye Başkan Adayı Kocaman, yufka açtı mask
Belediye Başkan Adayı Kocaman, yufka açtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
İşten çıkartılınca patronunu vurdu mask
İşten çıkartılınca patronunu vurdu
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı mask
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı
Hürriyet’ten gövde gösterisi mask
Hürriyet’ten gövde gösterisi

GALERİ

Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında  mask
Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında 
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var mask
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı mask
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü! mask
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü!
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL