Düzcelilerden Büyükgöz'e tam destek

Seçim kampanyasını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz vatandaşların gönlüne girmeye devam ediyor. SKM çalışmaları kapsamında Düzceliler Derneğini ziyaret eden AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz sloganlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Dernek lokaline sığmayan coşkulu kalabalıktan Büyükgöze tam destek geldi.

AK PARTİ'NİN YANINDAYIZ

Programda konuşma yapan Düzceliler Derneği Başkanı Cemal Yeşilyurt Bizler farklı yörelerden gelerek örf ve adetini yaşatmak için kurulan dernekleriz. Ama biz artık Gebzeli olduk kardeş olduk Gebzenin suyunu içip havasını soluyoruz. Biz bugüne kadar her zaman AK Partinin yanında olduk. Allahın izniyle de bugünden sonra da AK Partiyleyiz dedi.

YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar programda yaptığı konuşmada Sizler burada dik durduğunuz sürece bizler Gebzede dik durduğumuz sürece Ankarada dik duruyor. Dünya 5ten büyüktür diyor. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı halkın iktidarı yine iktidara gelecek. Biz bugüne kadar diz çökmedik sizlerin desteğiyle de diz çökmeyeceğiz. Gebzenin ihtiyaçlarını biliyoruz. Hayata geçirilecek projelerle bu ihtiyaçları gidereceğiz. Zinnur başkanımız Yüksek Şehir ve Bölge plancısı olarak güzel projeler üretecek. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Bir yerde bir proje yapılması gerekiyorsa bunu yine AK Parti yapar. Çünkü AK Parti halkın partisidir dedi.

SİZLERLE İÇ İÇE OLACAĞIZ

31 Mart akşamı Gebzede hizmet belediyeciliğinin devam edeceğini söyleyen AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz AK Parti kurulduğu günden bu yana hizmet üreten bir siyasi parti oldu. İnanıyorum ki sizlerin güçlü destekleriyle Gebzede bu hizmet hareketi devam edecek. Biz gelecekte 21. yüzyılda Gebzede yapıldı diye anlatılacak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milletin bize emaneti olan bütçeyi israf etmeden doğru zamanda doğru ve kullanılabilir yatırımlar gerçekleştireceğiz. Yatırımlarımızın bir çoğu uzun vade de kullanılabilir yapılar olacak dedi.

FETİH RUHUNU HÜNKAR ÇAYIRINDA YAŞATACAĞIZ

Fatih Sultan Mehmedin vefat ettiği Hünkar Çayırının tarih koridoru olacağını söyleyen Büyükgöz Hünkar Çayırında hayata geçireceğimiz projeyle fetih ruhunu yaşatacağız. Türkiyenin dört bir yanından insanların gelerek o günleri anımsayacağı bir proje çalışmamız var. Bir tarih koridoru haline dönüştüreceğiz. Tarihimize kültürümüze sahip çıkarak bu ruhu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.