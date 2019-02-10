Nişan yüzüklerini Serap Çakır taktı

Hemşehrilerinin mutlu günleri için yaptığı davetlere de kayıtsız kalmayan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, hafta sonu düzenlenen nişan törenlerine katıldı. Demirci ve Gündüz ailelerinin biricik kızları Demet ve oğulları Rıdvan çiftinin nişan törenlerine katılan Serap Çakır, gençlerin nişan yüzüklerini taktı. Çakır, ardından bir başka nişan törenine katılarak Melek Demirkol ve Gökhan Sazak çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

Her iki genç çifti ve ailelerini tebrik eden Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır, "Allah tamamına erdirsin, mutluluklar diliyorum" diyerek hediyesini takdim etti.