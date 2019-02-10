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"Siyasetimizin temelinde güçlü kadın var"

AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen Mahalle Buluşmaları programında konuşan Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün Sizlerin enerjisi ve çalışma azmi bizlere güç veriyor dedi

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AK Parti Derince İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen mahalle buluşmaları programı ki farklı mahallede gerçekleştirildi. İlk toplantı Yenikentte El Asya Düğün Salonunda gerçekleştirilirken ikinci toplantı Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yenikent İbn-i Sina ve Fatih Mahallesi kadınlarının katıldığı toplantılara ilgi büyük olurken salonlar adeta kadınlara dar geldi.

BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

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Toplantıya AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ilçe yöneticileri mahalle başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslunun ardından konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz Kadınlarımızın hayatın her alanındaki varlığı ülkemizin kaderi için anlam taşımaktadır dedi.

GÜÇLÜ BAĞLAR KURACAĞIZ

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Yılmaz Milletimizle göz göze diz dize güçlü bağlar kurarak millete hizmet yolunda yorulmak nedir bilmeden yürüyen kadınlarımız sayesinde geleceğimiz daha aydınlık olacaktır. Bugün siyaset dâhil hayatın her alanında daha fazla yer alan kadınlarımız bulundukları yerlere yalnızca sayısal olarak değil niteliksel olarak da değer katmaktadırlar dedi.

AYDINLIK GELECEĞİMİZİN MİMARLARI

İkinci toplantı ise AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ve İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlunun da katılımıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Çenedağ Sırrıpaşa ve Deniz Mahallesindeki kadınların katıldığı toplantıda konuşan Zeki Aygün Güçlü kadının güçlü Türkiyenin olmazsa olmazlarından biri olduğunu biliyor büyük hedeflerimize güçlü kadınlarla yürüyoruz. İnanıyoruz ki kadınlar aydınlık geleceğimizin mimarları olacak dedi.

KADINLARIMIZ HEYECANLI VE AKTİF

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AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de konuşmasında Kadın kollarımız yine her zaman olduğu gibi çok heyecanlı ve aktif olarak çalışıyor. Sizler partimizi anlatmaya devam edin. Cumhur İttifakının neden önemli olduğunu halkımız sizin sayenizde öğrenecek. Sizleri yürekten kutluyoruz. Gönül Belediyeciliğini zaten bizler yerine getiriyorduk ama bu seçimde bunu ön plana çıkaracağız ve halkımıza bunu fazlasıyla anlatacağız dedi.

Bugün 13:20 TSİ - Siyaset

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