Kandıra’da hazırlandılar, bisikletle 6 ülke gezdiler

Barış ve İpek Şen çifti Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde matematik öğretmenliği yapıyor. Bisiklet tutkunu aile olarak tanınan çift, biri 17 aylık, diğeri 9 yaşlarında olan kızları ile birlikte 2018 yazında Avrupa turuna çıktı. Avrupa Bisiklet yolları ağından biri olan “Eurovelo’15” kullanan aile 6 ülke gezdi. Kızlarıyla birlikte tüm dünyayı imkanlar ölçüsünde gezmeyi hedefleyen Şen Ailesi, tur hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Kandıra bisiklet yolunda gerçekleştirdi.

48 GÜNLÜK BİSİKLET TURU

Kandıra Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmenleri olan Barış ve İpek Şen, 2018 yılı yaz tatilinde bisiklet ile Avrupa yolculuğuna çıktı. Aile 9 yaşındaki kızı Duru ve 17 Aylık kızları Deniz’i de yanlarına aldı. Ailenin İsviçre Ren nehrinden başlayan yolculuğu 48 gün sürdü. Şen ailesi 48 günde tam bin 405 km yol kat ettiler. “Hep şenler, Hep yolda” sloganı ile yola çıkan aile, diğer çocuklu ailelere ve uzun tur yapmak isteyenler için tüm fotoğraf ve videolarını sosyal medyada @hepsenler hesabında paylaştı.

6 ÜLKEYİ BİSİKLET İLE GEZDİLER

Şen ailesinin Avrupa Bisiklet yolları ağından biri olan “Eurovelo’15” yolundan yaptıkları yolculuk İsviçre’den başladı. Ren Nehrinin başlangıç noktasından start alan aile “Eurovelo’15” yolunu kullanarak 6 ülke gezdi. 48 Gün süren yolculuğun 33 gününde kamp yaptılar. Aile 15 gün ise sosyal medya üzerinden tanıştıkları ailelerin evlerinde kaldı. Ailenin küçük üyesi 9 yaşındaki Duru Şen, bu yolculuk ile Türkiye’de kendi bisikletini eşyalarını taşıyarak en küçük kız uzun tur bisikletçisi oldu.

KANDIRA BİSİKLET YOLLARINDA HAZIRLANDIK

Avrupa turu için hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’ya yaptığı Bisiklet yollarında hazırlandığını ifade eden Matematik Öğretmeni Barış Şen; “Amacımız, imkanlar ölçüsünde kızlarımız ile tüm dünyayı gezmek. Bu yolculuk için öğretmenlik yaptığımız Kandıra ilçesinde hazırlandık. Avrupa'nın çok uzun bisiklet yolları var. Bizim yolculuğumuz bunlardan biri olan “Eurovelo’15” yapıldı. Ren Nehri'nin kaynağındanbaşlayarak Kuzey denizine kadar 6 ülke gezdik. 6 ülkeyi gezmemiz 48 gün sürdü. 48 Günde birçok insanla tanıştık ve kültürler tanıdık” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’NDE ÇOK UZUN BİSİKLET YOLLARI VAR

Kocaeli’nin bisikletle çok önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Barış Şen; “Kocaeli’nde çok önemli güzergâhlar var. Bisikletle İzmit Körfezi’nin

kıyısında dolaşabiliyorsunuz. İzmit Körfezi, Sapanca Gölü'nün çevresi ve Kandıra yolunu baz alırsak Kocaeli’nde yaklaşık 440 kilometre kadar bisiklet yolumuz var” ifadesini kullandı.

AİLELER BİSİKLETLERLE YOLA ÇIKMALI

Önemli olan insanların bisikletlilere saygı göstermesi olduğunu ifade eden Şen; “Biz bu saygıyı yakalayacağız. Aileler bisikletler ile yola çıkmalı. Kocaeli bunun için uygun bir şehir. Birçok noktada bisiklet yolları var. Bunlara yeni yollarda eklenecek. Bu yolları kullanarak, trafikte olduğumuzu belli edip insanların bize saygı duymasını öğreteceğiz” dedi.

YENİDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ

Kandıra’da eskiden çok bisiklet kullanıldığını ifade eden Barış Şen; “Kandıra trafiğin olmadığı, bisiklet kullanmak için çok güzel bir ilçe. Böyle bir bisiklet yolu ile birlikte çevredeki köy yolları birleşince önemli bir güzergahlar ortaya çıkıyor. Eskiden dedelerimiz Kandıra'nın merkezine eski bisikletleri ile gelirdi. Şimdi ise herkes araba ile geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet kullanımını teşvik etmek için hayata geçirdiği birçok hizmet var.Bisiklet kullanarak bizler de farkındalık yaratmalıyız” açıklamasında bulundu.

KOCAELİ BİSİKLET İÇİN UYGUN BİR ŞEHİR

Barış Şen’in eşi İpek Şen; “Farklı bir tatil oldu. Yolculuğumuz 48 gün sürdü. 6 ülke gezdik. Avrupa’da bisiklet çok yaygın kullanıldığı için araç sürücüleri kesinlikle bisiklet yollarına girmiyor. Güvenli bir şekilde bisikletle yol alabiliyorsunuz. Kocaeli'nde bölünmüş yollar var. Aileler bisiklete binmeli ve çocuklarına örnek olmalı. Günümüzde insanlar teknoloji kullanımı ile bireyselleşmeye başladı. Ailecek, en güzel sportif faaliyetlerden bir tanesi bisiklet. Kocaeli de bunun için en uygun şehirlerden biri” ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİK ALETLER BİZE BİRŞEY KATMIYOR

Şen ailesinin 10 yaşındaki kızları Duru Şen; “Avrupa’da çıktığımız bisiklet turumuz çok güzel geçti. Ailem ile birlikte birçok ülke gezdik. Ben en çok İsviçre’yi beğenmediğim. Birçok insan ile tanıştım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Yaşıtlarım bilgisayar, tablet ve telefonlarlaçok zaman geçiriyor. Onlar çocuklara hiçbir şey kazandırmıyor. Ama dışarıda da iyi tanımaları özgürce koşmaları oyun oynamaları bence en iyisi” dedi.