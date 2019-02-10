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İYİ Parti’de aday adaylarının mülakatları başladı

İYİ Parti Kocaeli’de belediye meclis üyesi aday adayları için mülakatları Pazar günü İl binasında başladı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Şu anda sadece CHP’nin belediye başkan adaylarının olduğu ilçelerdeki meclis üyeleri aday adaylarımızın mülakatlarını yapıyoruz. Bugün yapılacak mülakatlarda 5 ilçeden 100’e yakın aday adayımız olacak” dedi

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İYİ Parti CHP ile ittifak yaparak Büyükşehir, Kandıra, Körfez ve Başiskele İYİ Parti’ye bırakılmış, Çayırova’da ise her iki parti de kendi adayıyla seçime girme kararı almıştı. CHP’de tüm adaylar, Pazar günü Ankara’da düzenlenen toplantıda tanıtılırken İYİ Parti’de şu ana kadar başvurusu alınan 378 meclis üyesi aday adayı için mülakatlar il binasında başladı. Salı günü tamamlanması beklenen Mülakat Komisyonu’nda İl Başkanı Şanbaz Yıldız, meclis üyesinin başvuru yaptığı ilçenin başkanı, SKM başkanı, İlçe SKM başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı yer alacak. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Yıldız, “Şu anda mülakatlarımız, sadece CHP’nin adaylarının olduğu ilçelerde bulunan meclis üyesi aday adaylarımız için yapılıyor. Bizim adaylarımızın olduğu ilçelerde ise CHP ile aday adaylarını netleştirdikten sonra gününü belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

ÜYE SAYILARI CHP İLE NETLEŞTİRİLECEK

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CHP ile henüz bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Yıldız, “Üye sayıları için net sayı veremiyoruz. Şu anda İzmit’teki arkadaşlarımızın bir kısmı geldi. 20 tane de aday olup da ücretini yatırmayanlar var. 378 küsur aday arkadaşımız var. Belediye başkan adayı çıkarttığımız ilçelerde şu anda mülakata girmiyorlar. Onları da CHP ile netleştirelim ondan sonra günü belli olur. Ortaklık zor iş ama sağ olsun CHP de biz de etik kurallara değer vererek süreç yürüttük. Sürecin nihai noktasına gelmek üzereyiz. Yakında meclis üyeliklerinde de anlaşır ve sahaya ineriz. Bireysel istekler ve talepler doğrultusunda herkesin gönlünü hoş etmekten ziyade ortak noktalar belirleyerek seçimi nasıl kazanırız derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

“BU MEMLEKET SORU ÇALMAYA ALIŞTI”

İl Başkanı Şanbaz Yıldız, muhabirlerin yönelttiği “Mülakatlarda değerlendirme kısaslarınız ne olacak” sorusuna, “İYİ Parti Kocaeli Teşkilatında mülakatlar başladı. Mülakat komisyonunda ben olacağım. Kadın Kolları, İlçe Başkanı, SKM Başkanımız, İlçe SKM Başkanı olacak. Biz sadece CHP’nin aday çıkarttığı yerlerde mülakat yapıyoruz. Bu ülkede sorular çalına çalına nice insan polis, asker oldu. Hiçbir arkadaşıma soracağımız soruları söylemem. Mülakatları Salı günü bitireceğiz. Bugün 5 ilçeden 100’e yakın aday bekleniyor” şeklinde yanıtladı. Ekin EKEN

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Bugün 14:11 TSİ - Siyaset

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