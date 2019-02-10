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Millet İttifakı'na Serdar-Yenidoğan’da büyük ilgi

Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet önceki gün İzmit Yenidoğan ve Serdar Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

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İzmit’in Yenidoğan ve Serdar Mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlere Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İzmit ilçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar ve partililer katıldı. Mahalle sakinlerinin davul zurna eşliğinde karşıladığı Millet İttifakı adayları, esnafları tek tek gezerek sohbet etti, hayırlı işler diledi.

BU KENTİN ÇOCUKLARINA İŞ İMKANLARI SUNACAĞIZ

Mahalle esnaflarını gezen Millet İttifakı Belediye Başkan adayları Kaman ve Hürriyet’e Serdar ve Yenidoğan’da vatandaşlar ilgi gösterdi. Mahallede bulunan seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla buluşan ve burada konuşma yapan İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Roman kardeşlerimiz bizim başımızın tacı. Kazandığımız zaman Serdar Kaman ile birlikte buraların çehresini değiştirmek, sizlere güzel hizmetler etmek önceliğimiz olacak. Göreceksiniz daha yaşanabilir, sizlerin daha mutlu daha huzurlu yaşamanız, iş imkanları yaratmak için gece gündüz demeden sevgili başkanımla birlikte çalışma sözümüz var” dedi.

SİZ SERDAR’A OY VERİN, SERDAR DA SİZE HİZMETİN KRALINI SUNSUN

Açıklamasına devam eden Belediye Başkan adayı Hürriyet, “Sizinle birlikte, bu kentin ekmeğini bu kentin çocukları yiyecek. Buraya bir şey yaptığımızda buranın gençleri ve insanları yararlanacak. Ahbap çavuş ilişkileriyle değil, hakkıyla ve kaynakları doğru kullanarak, israf etmeden sizlere hizmet bizim boynumuzun borcu. Sözümüz söz. Her zaman sizlerle birlikte olacağız” dedi. Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Serdar Kaman ise, “Belediyecilik insanların mutluluğu için bir hizmet kaynağıdır. Bizler sizleri mutlu etmek için bu görevlere talip olduk. Siz Serdar’a oy verin, Serdar da size hizmetin kralını sunsun” açıklamasında bulundu.

Bugün 14:57 TSİ - Siyaset

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