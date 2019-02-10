Gençlerden Özen'e ince mesaj

ALIKAHYA'YA HİZMET DEĞİL, ÇÖP KOKUSU VERDİLER
Alikahya'nın birçok problem ve sıkıntıyla karşıya olduğunu söyleyen Özen "Öğretmenlik hayatımda Alikahya'ya birkaç kez veli ziyaretlerinde bulunmuştum. Ne yazık ki öğretmen olarak geldiğim Alikahya ile bugün belediye başkan adayı olarak geldiğim Alikahya arasında pek bir fark göremedim. Burası İzmit'imizin unutulan, yıllardır hizmet almayan yerlerinden birisi oldu, malesef. Bırakın Alikahya'ya hizmet vermeyi, buranın insanına çöp kokularını musallat ettiler. Alikahya'ya hizmet değil, çöp verdiler. Ama inşallah biz geldiğimizde Alikahya da çok değişecek." dedi.
GENÇLERLE İNCE DİYALOG
Alikahya'yı gezerken Ahmet Özen'in önünü kesen mahallenin gençleri "Başkanım, gençler olarak İzmit'e genç ve yakışıklı başkan istiyoruz." dediler. Gençlerin bu jestlerine tebessüm eden Özen "Mesajı aldık gençler, Alikahya size emanet. Size güveniyorum" diyerek gençlere tek tek sarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz