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Judonun efsanesi yeni şampiyonlar yetiştiriyor

2000 Sydney Olimpiyat Şampiyonu milli judocu Hüseyin Özkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

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Türkiye’ye olimpiyat oyunlarında judo branşında ilk ve tek altın madalya kazandıran, 2004 Atina Olimpiyatlarına hazırlanırken yaşadığı sakatlık sonucu antrenörlüğe başlayan Hüseyin Özkan, 2009 yılında Büyükşehir Kağıtspor Kulübünde başarı hikayesini sürdürmeye devam ediyor. İstiklal marşımızı tüm dünyaya okuturken yaşadığım duyguyu tarif edemediğini ifade eden Özkan, artık bu duyguyu yetiştireceğim gençlerde yaşamak istiyorum” diyor. 

“SPORCUNUN EN YÜSEK HEDEFİ OLİMPİYATTIR”

Türkiye’de Judo sporunda Olimpiyatlarda ilk ve tek altın madalyalı sporcusu Hüseyin Özkan da mavi beyazlı kulüpte yaklaşık 10 senedir kendisi gibi şampiyonlar yetiştiriyor. Judoya ilk olarak 10 yaşlarında spor ve sağlık amacıyla arkadaşlarının desteğiyle başladığını belirten olimpiyat şampiyonu Özkan, “Tüm sporcular için her zaman en yüksek hedef olimpiyattır. Judoda Türkiye ve Balkan derecelerini kazandıktan sonra Avrupa ve Dünya dereceleri elde ettim. Bu derecelerin ardından hocamla birlikte hedefimizi olimpiyat olarak belirlemiştik. Bu hedefime de çok çalışarak ulaştım” diyerek genç sporculara çağrıda bulundu. 

“20 YIL ÇALIŞTIM, SONUNDA ZİRVEYE ÇIKTIM”

Olimpiyat şampiyonluğunu aldığı anı anlatan Özkan, “Dünya şampiyonasının final maçında Fransız rakibime yenilerek ikinci olmuştum. Olimpiyat finalinde yine aynı rakibimle karşılaştım. Bu kez Fransız rakibimi yenerek altın madalyayı Türkiye’ye kazandırmış oldum. Olimpiyat madalyasını kazandığımda yaşadığım his tarif edilemez. 20 yıl boyunca yapmış olduğum sporda zirveye çıkmış oldum.  İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı göklere çektirmek tarif edilemez bir duyguydu” ifadelerini kullandı.

 “HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU”

Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı öğrencilerin olduğunu kaydeden Özkan” Ömer Kemal Aydın ve Tuğçe Beder şu anda bizleri sevindiriyor. İkisinin de aldıkları dereceler bizleri gururlandırıyor. Ömer, Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda 2., Ümitler Dünya Şampiyonası’nda ve 2018 Gençlik Olimpiyatı’nda 3. oldu. Tuğçe de Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 2.’lik, Ümitler Dünya Şampiyonası’nda 3.’lük aldı. İnşallah 2020 olmasa bile 2024 olimpiyatlarında onları izleyeceğiz. Çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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