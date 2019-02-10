Bravo Zeynep!..

Okulun konferans salonunda yapılan törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, öğretmenler, öğrenciler ve Zeynep Aker’in annesi Özlem Aker ve babası Ahmet bey katıldı.

MUAMMER AKSOY KONUŞMA YAPTI

Programda konuşma yapan ortaokul müdürü Muammer Aksoy, “Okulumuz 7. sınıf öğrencisi Zeynep, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 yaş grubu 200 metrede Türkiye genelinden 56 sporcunun da katıldığı yarışta, Türkiye birinciliğini elde etmiştir. Öğrencimiz ayrıca aynı yarışta 60 metrede Türkiye 4’ncüsü ve Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan atletizm yarışların da bir çok derecelere sahip. Zeynep Aker okulumuzun ve ilçemizin gururu olmuştur” dedi.

YILDIRIM DA TEBRİK ETTİ

Törene katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Zeynep Aker’i can-ı gönülden kutluyorum. Örnek alınması gereken bir öğrenci. Çocuklarımızın mutlaka bir sporla iç içe olması gerekli. Sanal alemlerde, bilgisayarla da ya da cep telefonları oyunlarını bırakmak gerekiyor. Zeynep Aker’in ailesini ve öğretmenleri kutluyorum. Belediye olarak bu tür öğrencilerimize her zaman destek olacağız” dedi.

KARABAŞ DA TEBRİK ETTİ

Beden Eğitim öğretmeni ve antrenörü Ayşe Karabaş, “Zeynep çok disiplinli çok çalışkan öğrencilerimizden birisidir. Öğrencilerimizin içlerinde nasıl bir cevher olduğunu, bu cevherlerin nasıl ortaya çıktığını görmek bizim de göğsümüzü kabartıyor. Zeynep’i çok seviyorum. İki oğlum var, kızım olsaydı adını Zeynep koyardım. Zeynep’in başarılarının devamını diliyorum” dedi.

MİLLİ OLMAK İSTİYORUM

Zeynep Aker ise törende yaptığı konuşmada ‘Milli sporcu olmayı hedefliyorum. Olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birinci olup, altın madalya almak istiyorum. Okuyup savcı olmak en büyük idealim. Bana her konuda destek olan aileme, okul müdürüme öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.