Kandıra’nın köylerine futbol sahası…  

Halkın spor yapabilmesi için kentteki spor alanlarını çoğaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşların her an spor yapabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinin Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaçköylerine futbol sahası yaptı. Modern futbol sahalarıyla çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde spor yapmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın köylerinden başarılı futbolcuların yetişmesini de sağlayacak.