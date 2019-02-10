Halkın spor yapabilmesi için kentteki spor alanlarını çoğaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşların her an spor yapabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinin Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaçköylerine futbol sahası yaptı. Modern futbol sahalarıyla çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde spor yapmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın köylerinden başarılı futbolcuların yetişmesini de sağlayacak.
Bugün 15:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
Kandıra’nın köylerine futbol sahası…
Halkın spor yapabilmesi için kentteki spor alanlarını çoğaltan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı spor alanlarıyla vatandaşların her an spo...
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Bugün 15:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz