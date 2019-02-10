İzmit Gültepe Erenler’e acımadı 5-1  

Maçı kazanarak puanını 107a yükselten takım, zirve yürüyüşünü sürdürdü. M.Ali Kağıtçı’da oynanan karşılaşmada, her iki takım da maça hızlı başladı. İzmit Gültepespor, maçın henüz başında günün başarılı futbolcusu Uğur’un golüyle öne geçti. Uğur 80’de de golünü attı. Ender 60 ve 80’de Mahsun da 85. Dakikada farkı açtı. İzmit Gültepespor, şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. İzmit Erenlerspor ise direndi, ancak istediği golü bulamadı, maçtan farklı yenilgiyle ayrılırken 6 puanda kaldı. Ahmet AKAY

İZMİT ERENLER: 0

İZMİT GÜLTEPE: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme B)

HAKEMLER: Recep Kaval ***, Ramazan Sönmez ***, Fazlı Reçper ***

İZMİT ERENLER: Ertuğrul **, Coşkun **, İsmet ***, Batuhan **, Hüseyin ** (Umutcan **), Ahmet **, Yunus ** (Gökhan **), Vedat **, Hasan **, Ertuğrul Kalender ** (Hasan **), Burak **

İZMİT GÜLTEPESPOR: Selim ***, İbrahim ***, Koray ***, Berkan ***, Enes ** (Serhat **), Engin *** (Umutcan **), Mesut *** (Alisak **), Mahsun ***, Oğuzhan ***, Ender ***, Uğur ***

GOLLER: Uğur DK.7-80, Ender DK.60-82, Mahsun DK.85