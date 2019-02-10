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CHP'liler tepki için Ankara'ya yürüyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP'li bir grubun yürüyüşü üçüncü gününde devam ediyor

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden CHP'nin Maltepe Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından yönetim kurulunun istifa kararı aldığı CHP Maltepe İlçe Teşkilatına üye bir grup, Ankara'ya yürüyüşüne devam ediyor.

Çayırova Şekerpınar mevkisinde bir araya gelen grup, "Temiz toplum, temiz siyaset", "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atarak Gebze istikametine doğru yürüyüşe başladı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün önce "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla Maltepe'den çıkış yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de toplumun, siyaset kurumuna karşı güvenini kaybettiğini ve bu yüzden oy vermemeyi düşündüğünü iddia eden Otlu, bunun temel sebebinin yanlış aday tercihlerinin olduğunu savundu.

Otlu, aday belirleme kriterlerine değinerek, şöyle devam etti:

"Başta Siverek'teki aday... Daha önce halkı tehdit edip sonrasında bizim partimizden aday gösterilmesi, bizim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Maltepe'de Parti Meclisinden oy alamamış, MYK'dan oy alamamış, Maltepe örgütünden oy alamamış bir kişinin dolaylı yollardan bize dayatılmasını kabul edemiyoruz.

Maalesef büyük inşaat şirketleri siyasi partilere aday dayatıyor ve belki de bunun en az olduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ama Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyet kuran, demokrasiyi gerçekleştiren Atatürk'ün partisidir. CHP örgütü 'otur' denildiği zaman oturacak, 'sus' denildiği zaman susacak bir parti değildir."

CHP'de "siyaset kurumunun çürümemesi" için partililer olarak ses çıkardıklarını, karşı durduklarını ve tavır koyduklarını dile getiren Otlu, "Parti yönetimimizden bir an önce bu yanlışların düzeltilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, Ankara'ya doğru yürüyüşünü sürdürdü.

Bugün 15:46 TSİ AA Kocaeli- Siyaset

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