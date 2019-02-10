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Bugün 16:07 TSİ- Spor G: Bugün 16:16 TSİ

TFF 3. Lig: Körfez Spor: 0 Nevşehir Belediyespor: 4

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin 21. haftasında Körfez Spor, evinde ağırladığı Nevşehir Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu. 

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+4
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Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş 

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx, Barış Sun xx 

Körfez Spor

Batuhan Kürkan ?, Faruk Erdoğan x (Muhammed Demir dk. 25 x), Berat Aydın xx, Berat Demir xx, Emir Şen xx (Senih Sergen Şenses dk. 68 x), Emirhan Can x, Yahya Kemal Baki xx, Osman Kerem Akyol xx, Enes Çidemli xx, Yasin Yeşilkır x (Tayyip Seymen dk. 68 x), Yusuf Can Buran xx 

Nevşehir Belediyespor

Onur Behiç Özalgan xx, Muhammed Serdar Yazıcı xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Emre Fırtına xx (Uğur Durmuş dk. 72 ?), Melih Gökçek xx, Tunç Murat Behram xxx, Ahmet Can Arık xxx, Bilal Gücüyetmez xx, Doğancan Aynacı x (Abuzer Gaffar Toplu dk. 65 x), Ömer Gür xx (Raif Uzuner dk. 79 ?), Naci Bayraktaroğlu xxx 

Goller: Metahan Andaç Özlü (dk. 5), Tunç Murat Behram (dk. 33 ve 88), Naci Bayraktaroğlu (dk. 64) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Batuhan Kürkan (dk. 23 (Körfez Spor) 

Sarı kart: Doğan Aynacı (Nevşehir Belediyespor) 



Bugün 16:07 TSİ - Spor

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