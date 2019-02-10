TFF 3. Lig: Körfez Spor: 0 Nevşehir Belediyespor: 4

Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx, Barış Sun xx
Körfez Spor
Batuhan Kürkan ?, Faruk Erdoğan x (Muhammed Demir dk. 25 x), Berat Aydın xx, Berat Demir xx, Emir Şen xx (Senih Sergen Şenses dk. 68 x), Emirhan Can x, Yahya Kemal Baki xx, Osman Kerem Akyol xx, Enes Çidemli xx, Yasin Yeşilkır x (Tayyip Seymen dk. 68 x), Yusuf Can Buran xx
Nevşehir Belediyespor
Onur Behiç Özalgan xx, Muhammed Serdar Yazıcı xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Emre Fırtına xx (Uğur Durmuş dk. 72 ?), Melih Gökçek xx, Tunç Murat Behram xxx, Ahmet Can Arık xxx, Bilal Gücüyetmez xx, Doğancan Aynacı x (Abuzer Gaffar Toplu dk. 65 x), Ömer Gür xx (Raif Uzuner dk. 79 ?), Naci Bayraktaroğlu xxx
Goller: Metahan Andaç Özlü (dk. 5), Tunç Murat Behram (dk. 33 ve 88), Naci Bayraktaroğlu (dk. 64) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Batuhan Kürkan (dk. 23 (Körfez Spor)
Sarı kart: Doğan Aynacı (Nevşehir Belediyespor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz