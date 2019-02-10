Mahkum yakınları: “Af yoksa oy da yok”

22 ilde eş zamanlı yapılan açıklamayı mahkum yakınları adına Deniz Aytan okudu. Mahkum yakınlarının gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirten Aytan, “24 Haziran seçimlerinden önce mahkumların durumuna değinen Sayın Bahçeli’ye sözümüzü tutarak gücümüzü ortaya koyduk. En küçük örnekle 647 oy kullanabilecek mevcuda sahip Maltepe Cezaevi’nde oy kullanan tutukluların 615’inin MHP’ye oy vererek hem gücünü göstermiş hem de sözünü tutmuştur. Mahkum yakını olan herkesin yakından da bildiği gibi 5 Şubat günü Ankara ziyaretimizde yaşananlar son derece üzücü, onu kırıcı ve aşağılayıcıdır” dedi.

Meclisi terk ettik



Yetkililere ulaşma çabalarının boşa çıktığını belirten Aytan, “Topluluğumuzu temsilen 5 kişilik grubumuzu Adalet Bakanlığı’ndan hiçbir yetkili tenezzül edip karşılamamış ve bakanlığın kapısında geri çevirmiştir. Ardından mecliste milletvekilleriyle yapacağımız görüşmeler engellenmiştir. Görevli polis, personel verilen talimatla ziyaretlerimizi engellemişi grubumuz meclisi terk etmeye zorlanmıştır. Bu ülkenin vatandaşı olarak ikinci aşağılanmamızı da yaşayarak emir almış polis memuruyla tartışmaya girmeden meclis terk ettik” diye konuştu.

Bizi haksız göstereceklerdi

Deniz Aytan, “Bizim amacımız hak aramak, verilen sözlerin tutulmasını önlemektir. Bizi provoke etmek isteyenlere izin vermedik. Meclisteki provokasyona yenik düşmedik. Bize sansür uygulayan ve hiçbir haberimizi yayınlamayan yandaş medya, ‘Mahkum yakınları mecliste çatışma çıkarttı’ başlığıyla ana haber bültenlerinde bizi haksız düşürecek haberler yapacaktı. Buna izin vermeyen sağduyulu tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Meclis ziyaretimizin ardından bizi bakanlığa bile sokmayan Sayın Adalet Bakanı, açıklama yapmıştır. Ancak bu açıklama bizler için yeterli gelmemiştir” dedi.

Af yoksa oy da yok

Açıklamaların sadece kendilerini rahatlatmaya yönelik olduğunu belirten Aytan, “Algı operasyonuyla mahkum yakınları rahatlatılmaya çalışılmıştır. Bu bir oy hesabıdır. ‘Biz çalışıyoruz, siz ittifaka oy vermeyi ihmal etmeyin’ diyerek algı operasyonu yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı her söyleminde ‘Gündemimizde af yok’ demiştir. Sayın Devlet Bahçeli ise konuyu sürekli gündemde tutarak oy malzemesi haline getirmiştir. Sayın Devlet Bahçeli biz oyunu görüyoruz bizi artık kandıramayacaksınız. 24 Haziran seçimlerinde üzerimize düşeni yaptık. Af yoksa oy da yok” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN