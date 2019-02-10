Leyla Atakan KYÖD'de anıldı

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen anma programına KYÖD Başkanı Didem Turan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, DP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nail Baki, Biz İzmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Eğitim-İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman, İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

PROJELERİYLE ANILDI

Türkiye’nin tek dereceli seçimle seçilen ve ilk kadın belediye başkanı olan İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan, Gölcük’te 1971 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Leyla Atakan, 48’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) anıldı. Programda kent büyükleri, Leyla Atakan ile ilgili anılarını anlattı. Atakan’ın kente yaptığı önemli katkılar anlatılırken, Atakan’ın ilk kadın belediye başkanı olarak yaptığı projelerle anıldı.

"ATAKAN, KADINLARA ROL MODELDİR"

Programda söz alan KYÖD Başkanı Didem Turan, “Leyla Atakan benim ve benim gibi tüm kadınlar için rol modeldir. Leyla Atakan, 1960’lı yıllarda biçki dikiş kursları düzenlemiş, Verem Savaş Derneği açmıştır. Kentin ilk kadın siyasi parti il başkanıdır. Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanıdır. Kendisine şükran duyuyoruz. Umarım bu dönemde de kadın siyasi adayları yapacağı işlerle bundan sonraki dönemde anarız. Bugün aramızda Leyle Atakan’la çalışmış yöneticilerimiz var” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN