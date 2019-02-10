Reyhan Başaran, Büyükşehir’e bağımsız aday

Emek Partisi (EMEP) İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran, başkanlık görevinden istifa ederek, Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere EMEP’in girmesini onaylamaması nedeniyle partideki görevinden istifa ederek, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Başaran adaylığını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Belediye İş Hanı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, ÖDP İl Başkanı Ömer Budak, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

41 ilde örgütlüyüz

Açıklamada söz alan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “EMEP olarak 19 Aralık’ta emekçileri seçeneksiz bırakmayacağımızı söylemiştik. 2 Ocak tarihinde YSK seçime giremeyeceğimizi açıkladı. Emekçilerin seçime girmesine engel olmak istediler. 41 İlde örgütlü olan bir parti olmamıza karşın seçime giremediğimizi duyurdular. Bu kent bizim. Bu kenti biz yöneteceğiz. Bu yüzden EMEP İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran’ı bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdik” dedi.

Temiz havamız kalmadı



Erkan’ın ardından söz alan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “Son günlerde belediye başkan adayları peş peşe açıkladı. Bizde burada adayımızı açıklayacağız. Seçimde bir tarafta burjuva rant düzeni programları, bir tarafta emekçi programları girecek. Tekelci burjuvazinin kentlerde nasıl yıkım meydana getirdiğini gördük. Cumhurbaşkanının dediği gibi bizce de kentlere ihanet edildi. Her Sayıştay raporu kentlerdeki usulsüzlüğü ortaya çıkarmaktadır. 25 yıldır nu kentleri bir anlayış yönetiyor. Bu anlayışın sonunda kentlerde temiz hava kalmamıştır. Bu kentlerde halk söz sahibi olamamıştır. Bir tarafta reklamlara konu edilecek rantçı belediye anlayışı, bir tarafta da emekçi belediyenin anlayışı. Reyhan Başaran sadece kadınların değil, emekçilerin adayıdır. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Emekçilerin seçeneğini var edeceğiz



Gürkan’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Reyhan Başaran, “Bugün birlikte bir yola çıkıyoruz. Biz işçiler, emekçiler, bu kentin, bu ülkenin bütün değerlerini yaratanlar olarak “bu kent bizim ve biz yöneteceğiz” diyoruz. Yola çıkış nedenimiz tam da bu. Sermayenin her renkten partileri karşısında emekçilerin de bir seçeneği var demek için buradayız. Bu yolda bana omuz verdiğiniz, yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Biliyorum ki hep birlikte bu kentte emekçilerin seçeneğini var edeceğiz” dedi.

Hiçbir içeriği olmayan projeler

Başaran, “Adaylık açıklamama kendimi tanıtarak başlamak istiyorum.1978 Karabük doğumlu, aslen Trabzonluyum. Anadolu Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler okudum, 2 çocuk annesi emekçi bir kardeşinizim. 30 yıldır Kocaeli'nde yaşayan biri olarak kadın-erkek, genç-yaşlı emekçi kardeşlerimin söz sahibi olduğu, karar verdiği, denetlediği bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçirmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağımsız olarak aday olduğumu ilan ediyorum. Bütün seçim dönemlerinde olduğu gibi, sermaye partilerinin sadece oy alabilmek için, hayatımızı kolaylaştırmak adına hiç bir içeriği olmayan çeşitli projelerden söz ettiklerine tanıklık ediyoruz” dedi.

Rantın paylaşımının derdine düşüyorlar



Başaran, “Ne fikri ne de karar aşamasında söz sahibi olmadığımız projeler bunlar. Alın teriyle geçinen bu kentin değerlerini üreten emekçi kardeşlerimin sadece projelerin yarıştığı, adına şeffaflık denilen ama belediyenin hiçbir harcaması ve de kararı hakkında bilgi sahibi olamadığı bir yerel yönetim anlayışından bıktığını biliyorum. Bu sermaye partilerinin adayları da en çok şeffaflık, katılımcılık, halkçılık gibi kavramları kullanıyor. Ama biliyoruz ki bu kavramların hayata geçirilmesi için bu partilerin programlarının sermaye karşıtı emek yanlısı olması gerekiyor. Öyleler mi hayır. Yani düpedüz bizleri kandırıyorlar. Onların belediyecilik anlayışı biliyoruz ki rantçı. İşbaşına geçtikleri anda bu rantın paylaşımının derdine düşüyorlar. Bu anlayışta işçi yok, emekçi yok, kadın yok, genç yok, engelli yok. Kısacası bizler yokuz” dedi.

Emekçiler seçeneksiz değil



Başaran, “Bu kentin emekçileri seçeneksiz değildir. Sermaye partilerinin karşısında emek cephesinde bir yerel yönetim hepimizin hakkıdır. Bu, halk meclislerine dayalı ve bu meclislerin en üst organı olduğu demokratik ve halkçı yerel yönetim modelidir. n, kitle örgütü dernek ve oda temsilcilerinden, çevre, spor, kültür sanat örgütlerinden, inanç kurumlarından, gençlik, çocuk ve engellilerin temsilcilerinden oluşacak ve kadınların eşit temsiline dayanacaktır. Belediye başkanı ve meclis üyeleri halk meclisinin birer parçası olacaktır. Görevini yapmayan Belediye Başkanı halk meclisi tarafından geri çağırılabilecektir” dedi.

Mücadelede birleşelim

Başaran, “Sevgili Kocaelili emekçiler, kentimizin toprağı, havası, suyu bizden başka kimseye ait değildir. Ve oturduğumuz kentte insanca yaşamak bir mucize değildir. Tüm emekçilerin hayatını kolaylaştıran, tüm değerlerinden hep birlikte faydalanılan, halkın tüm öğelerinin halk meclisleri, mahalle ve iş yerlerinden seçilecek temsilcilerden, muhtar ve azalarda söz sahibi olduğu bir belediyecilik için, asla seçeneksiz değiliz. Gelin hep birlikte “bu kent bizim ve biz yöneteceğiz” diyelim. Kentimizi sermaye partilerinin rant ve talan alanı olmaktan çıkaralım. Tek adam ittifakına oy yok. İş, ekmek, özgürlük mücadelesinde birleşelim” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN