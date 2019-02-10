ÖDP, seçim politikalarını eleştirdi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İl Örgütü basın açıklaması düzenledi. Belediye İş Hanı önünde düzenlenen açıklamaya ÖDP İl Başkanı Ömer Budak, CHP İl Yöneticisi Suca Omurca, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, VELİ-DER Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, ÖDP İl eski Başkanı Osman Bahçeci, STK temsilcileri ve partililer katılım gösterdi. Grup adına açıklamayı okuyan ÖDP İl Başkanı Ömer Budak, iktidarın seçim politikalarını eleştirdi.

Saraya bağlanmaya çalışılıyor

Grup adına basın açıklamasını okuyan ÖDP İl Başkanı Ömer Budak, “Türkiye bir umutsuzluk içine hapsoluyor! Yirmi yıla yaklaşan AK Parti iktidarı Türkiye’yi yordu, tüketti. AK Parti, Türkiye’ye bir gelecek vaat etmiyor, artık sadece bitmek bilmeyen felaket senaryolarından söz ediliyor. Tüm toplum medya manipülasyonlarıyla, korku ve baskı ile teslim alınmaya çalışılıyor. Ekonomik kriz derinleşiyor! En temel gıda ürünleri lüks tüketime giriyor! İşten çıkarmalar artıyor, işsizlik her geçen gün büyüyor! Yoksulluk altında ezilen halkın demokratik hakları da gasp ediliyor. Ülkenin kaderine tek kişinin karar verdiği bir yönetim altında şimdi yerel yönetimler de hem ekonomik hem de siyasi olarak Saray’a bağlanmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Seçim yasaklarından muaf kılındı

Konuşmasının devamında Budak, “Seçimler adil olmayan, eşitsizliklerin iktidar lehine arttığı bir ortamda gerçekleşiyor. Anayasayı ihlal ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmaya çalışan Binali Yıldırım, gelen tepkiler üzerine zoraki istifasını veriyor! AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bakan ve milletvekillerinin 21-31 Mart günleri arasında makam araçlarını kullanamayacağı, açılış ve temel atma törenlerinin düzenlenemeyeceğine ilişkin seçim yasaklarından muaf kılındı. Ayrıca Erdoğan, seçim gününe kadar, “Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla devletin tüm olanaklarını kullanarak seçim propagandası yapabilecek. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’ndaki mevcut adaletsizlikleri de aşan bu büyük eşitsizlik, Erdoğan ve AK Parti dışındaki herkesin siyaset yapma hakkının resmen gasp edilmesi anlamına geliyor” diye belirtti.

Oy kullanma hakkı gasp edildi

Yerel yönetimlerin bütçelerinin Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını hatırlatan Budak, “Artık, Cumhurbaşkanı istediği belediyeye sınırsız bütçe verebilecek istediği belediyenin bütçesini istediği gibi kısabilecek. Böylece kendisinden olmayan yerel yönetimler boğulacak. Erdoğan, ‘gerekirse kayyum atarız’ sözleriyle, seçim sonucunu beğenmediği yerlerde kayyumlar yoluyla değiştireceğinin sinyalini verdi. YSK Başkanı’nı ve kurul üyelerinin 2019 Ocak’ta sona eren görev süreleri, yasal bir dayanak olmaksızın fiilen 2020’ye uzatıldı! YSK, tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin ‘kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde’ oy kullanabileceği kararıyla, 55 bin 574 kişinin oy kullanma hakkını gasp etti” diye konuştu.

Kent yaşamına söz hakkı tanınmadı

Konuşmasının devamında Budak, “Seçim güvenliğini sağlamakla görevli YSK, bu haliyle güvensizlik kaynağına dönüşmüş durumda. Hayali seçmenler, bir binaya yazılan yüzlerce seçmen daha şimdiden seçim güvenliğine şüphe düşürmüş durumda. Yerel demokrasi mücadelesi seçimlerle de sınırlı olmayan bir mücadeledir. Yerel demokrasi mücadelesi tek kişinin egemenliğine karşı halkın egemenliğini, halkın söz ve karar sahibi olduğu bir demokrasi temelinde kurmaktır. AK Parti iktidarında kamusal hizmetler ticarileştirildi, kamusal varlıklarımız şirket varlıklarına dönüştürüldü. Halk yaşadığı kente yabancılaştırıldı. Halkın kent yaşamında söz hakkı tanınmadı” şeklinde konuştu.

Mahallelerimiz yok edildi

Son olarak Budak, “Yaşadığımız kentle olan tüm tarihsel, kültürel, sosyal bağlarımız ortadan kaldırıldı. Mahallerimiz yok edildi. Emekçiler kent merkezlerinden sürüldü. Siyasal İslamcılığın baskısı altında özgürlük alanlarımız daraltıldı. Bu kentlerde nefessiz bırakıldık. Türkiye’nin ve kentlerimizin eşitlikçi, özgürlükçü ve kamucu yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var. Nefes aldığımız kentleri ve Türkiye’yi özgürlükçü, eşitlikçi, kamucu ve ekolojik bir siyasetle yeniden kurabiliriz. Mahallemizde, semtimizde, kentimizde halkın söz ve karar sahibi olduğu bir yerel demokrasiyi birlikte kurarak bunu başarabiliriz. Ulaşım, barınma ve iletişim başta olmak üzere kent hizmetlerini kamucu bir anlayışla yeniden düzenleyerek bunu başarabiliriz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN