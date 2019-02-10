Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nin temel atmasının yıl dönümü sebebiyle Mehmet Ali Paşa Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanı Cemil Kanpara Kuran okuttu. Kuran tilaveti sonrasında vatandaşa helva ikramı yapıldı. Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan cami de çalışmalar devam ediyor. Caminin alt katı Haziran ayında bitecek ve ibadete açılacak. Başkan Kanpara, Ramazan’a doğru caminin alt katının ibadete açılacağını ifade etti. Dernek üyeleri olarak da inşaata yardım ettiklerini söyledi. Ekin EKEN
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Mehmet Ali Paşa Camii için helva dağıtıldı
Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nin temel atmasının yıl dönümü sebebiyle kuran tilaveti yapılarak helva dağıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz