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Hyundai, iki ödül birden kazandı

Yeni SUV Palisade ve Le Fil Rouge konsepti, iF Design’dan iki tasarım ödülü birden kazandı. Hyundai, premium tasarımın herkes tarafından erişilebilir olmasını hedeflemeye devam ediyor.

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Hyundai Motor Company, 2018 yılındaki ödül kazanma başarısını bu yıl da sürdürmeye son derece kararlı görünüyor. Son beş yıldır üstüste aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren Güney Koreli marka, iF Design’dan da yeni bir tasarım ödülü daha aldı. Geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve markanın gelecekteki tasarım çizgileri hakkında ipuçları veren Le Fil Rouge konsepti ve SUV sınıfındaki iddiayı artırmaya yönelik geliştirilen Palisade modeli, araçlar ve taşıtlar kategorisinde birinci oldular. Hyundai, böylelikle tasarımdaki iddiasını ve kalitesini resmi olarak bir kez daha kanıtlamış oldu.

AMERİKA PAZARI

Estetik tasarımı, iri cüssesi ve teknolojik özellikleriyle göz dolduran Hyundai Palisade, yepyeni bir SUV şasisine, geniş yükleme alanına ve sekiz kişilik oturma kapasitesine sahip. Yılın ikinci yarısında öncelikle Amerika pazarında satışa sunulacak olan Palisade, aynı zamanda markanın SUV dünyasındaki etkinliğini de artırmış olacak.

DUYGUSAL SPORTİFLİĞİ

Yarışmada ödül kazanan bir diğer model Le Fil Rouge ise, ilk olarak 1974 Hyundai Coupe Concept’te sunulan Hyundai’nin sportif tasarım ruhunu yeniden yorumluyor. “Duygusal sportifliği” gözler önüne seren konsept araç, oran, mimari, stil ve teknolojinin dört temel tasarım unsurunu harmanlıyor ve şıklıkla işlevselliği de birleştirmiş oluyor. Hyundai’nin bu yılki bir diğer hedefi ise, üretmiş olduğu premium otomobillerin global anlamda yaygınlaşması ve uygun fiyatlarıyla daha kolay erişebilir bir konuma gelmesi. Kullanışlı oldukları kadar lüks ve premium yapılarıyla da dikkat çeken bu modeller, üstün kalite ve konforu çeşitli müşteri gruplarına sunmayı amaçlıyor. 

IF DESİGN TASARIM ÖDÜLLERİ

iF Tasarım Ödülleri, 64 yıldan fazla bir süredir kesintisiz olarak yapılıyor. Dünya genelindeki tasarım uzmanları tarafından mükemmelliğin simgesi olarak kabul edilen bu yarışma, aynı zamanda dünyanın en eski bağımsız ve prestijli tasarım ödülü olarak da biliniyor. Çeşitli disiplinleri ve kategorileri kapsayan bu yarışmada, jüri üyelerinin kararıyla en iyi tasarım ve tasarımcılara ödüller veriyor. Deneyimli ve profesyonel 67 kişiden oluşan jüri üyesi, piyasaya çıkan 6.400 yeni ürünü tek tek inceledi.

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