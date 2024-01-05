1-B’de de sezon sona erdi

GÖZLER PLAY-OFF’A ÇEVRİLDİ
1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda sezon sona erdi. Zirvede Maşukiyespor son ana kadar inadını sürdürdü ve şampiyonluğa ulaştı. İshak Topçu da kardeş açısı yaşadığı ligde bir nebze olsun mutlu oldu. Maşukiyespor son maçında hükmen kazandı, resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Amatör’e geri döndü. Alikahya ve Gebze Birlikspor ise daha önceden Play-Off’a yükselmişti.
1.KÜME FUTBOL LİGİ B GRUBU SON PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
18
15
1
2
54
20
34
46
2.
18
14
1
3
46
17
29
43
3.
18
13
0
5
65
25
40
39
4.
18
9
3
6
50
39
11
30
5.
18
8
4
6
47
38
9
28
6.
18
7
2
9
42
46
-4
23
7.
18
6
1
11
29
39
-10
19
8.
18
5
3
10
28
58
-30
18
9.
18
5
1
12
29
54
-25
16
10.
Ç.Bala ih.
18
0
0
18
0
54
-54
-3
SON MAÇLAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.