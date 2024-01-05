1-B’de de sezon sona erdi

GÖZLER PLAY-OFF’A ÇEVRİLDİ

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda sezon sona erdi. Zirvede Maşukiyespor son ana kadar inadını sürdürdü ve şampiyonluğa ulaştı. İshak Topçu da kardeş açısı yaşadığı ligde bir nebze olsun mutlu oldu. Maşukiyespor son maçında hükmen kazandı, resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Amatör’e geri döndü. Alikahya ve Gebze Birlikspor ise daha önceden Play-Off’a yükselmişti.

1.KÜME FUTBOL LİGİ B GRUBU SON PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

1. Maşukiyespor 18 15 1 2 54 20 34 46 2. Alikahya Bel. 18 14 1 3 46 17 29 43 3. Gebze Birlik 18 13 0 5 65 25 40 39 4. Göl.Karadeniz 18 9 3 6 50 39 11 30 5. Darıca Kültür 18 8 4 6 47 38 9 28 6. İzmit FK 18 7 2 9 42 46 -4 23 7. Taşköprü B. 18 6 1 11 29 39 -10 19 8. Anadolu 1071 18 5 3 10 28 58 -30 18 9. Kızderbent 18 5 1 12 29 54 -25 16 10. Ç.Bala ih. 18 0 0 18 0 54 -54 -3

SON MAÇLAR: