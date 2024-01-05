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1-B’de de sezon sona erdi

Maşukiyespor’un şampiyon olduğu, Alikahya ve Gebze Birlikspor’un Play-Off’a yükseldiği B Grubunda da normal sezon sona erdi  

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GÖZLER PLAY-OFF’A ÇEVRİLDİ

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda sezon sona erdi. Zirvede Maşukiyespor son ana kadar inadını sürdürdü ve şampiyonluğa ulaştı. İshak Topçu da kardeş açısı yaşadığı ligde bir nebze olsun mutlu oldu. Maşukiyespor son maçında hükmen kazandı, resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Amatör’e geri döndü. Alikahya ve Gebze Birlikspor ise daha önceden Play-Off’a yükselmişti.

1.KÜME FUTBOL LİGİ B GRUBU SON PUAN DURUMU

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

 

1.

Maşukiyespor

18

15

1

2

54

20

34

46

2.

Alikahya Bel.

18

14

1

3

46

17

29

43

3.

Gebze Birlik

18

13

0

5

65

25

40

39

4.

Göl.Karadeniz

18

9

3

6

50

39

11

30

5.

Darıca Kültür

18

8

4

6

47

38

9

28

6.

İzmit FK

18

7

2

9

42

46

-4

23

7.

Taşköprü B.

18

6

1

11

29

39

-10

19

8.

Anadolu 1071

18

5

3

10

28

58

-30

18

9.

Kızderbent

18

5

1

12

29

54

-25

16

10.

Ç.Bala ih.

18

0

0

18

0

54

-54

-3

SON MAÇLAR:

 

 

# oldu, Darıca, Futbol

05 Oca 2024 - 14:20 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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