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1-D’de Körfez, Play-Off biletini rahat kaptı: 1-5

1.Küme D Grubu’nda da sezon, önceki akşam oynanan maçlarla sona erdi. Play-Off mücadelesi veren Körfezspor işi şansa bırakmadı ve 5-1’lik deplasman galibiyetiyle final grubuna yükseldi. Fatihspor umutlarını gelecek yıla taşıdı

Hakan Yağcıoğlu
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1-D’de Körfez, Play-Off biletini rahat kaptı: 1-5 mask

GÖZLER PLAY-OFF’A ÇEVRİLDİ

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu da sezonu tamamladı. Beylikbağı Karadeniz son maçını kaybetmesine rağmen Süper Lig’e yükseldi. Önceki akşam oynanan maçlarda gözler Körfez ile Çayırova Fatih’e çevrilmişti. Körfezspor beklendiği gibi Başiskele Damlarspor’u 5-1 yendi. Çayırova Fatihspor ise sahasında konuk ettiği Beylikbağı Karadeniz karşısında zorlandı ve 3-2 kazanmasına rağmen, ikili averajda geri kalınca umutlarını gelecek seneye bıraktı. Yenimahalle ve Hereke Gençlik Eğitim 2.Küme’ye düşmüştü.

1.KÜME D GRUBU SON PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

 

1.

B.Bağı Karadeniz

16

13

1

2

61

11

50

40

2.

Uzuntarla Bel.

16

11

2

3

42

17

25

35

3.

Kocaeli Körfez

16

10

2

4

43

23

20

32

4.

Çayırova Fatih

16

10

2

4

38

15

23

32

5.

Yahya Kaptan

16

8

2

6

38

25

13

26

6.

Başiskele Damlar

16

7

0

9

35

35

0

21

7.

Gölcük Çiftlik

16

5

2

9

24

43

-19

17

8.

İzmit Y.Mahalle

16

1

1

14

15

84

-69

4

9.

Hereke Genç ih.

16

1

0

15

11

54

-43

3

 

 

toplu sonuçlar:

 

 

# eğitim, Çayırova, Başiskele, Futbol

05 Oca 2024 - 14:21 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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