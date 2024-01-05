1-D’de Körfez, Play-Off biletini rahat kaptı: 1-5

GÖZLER PLAY-OFF’A ÇEVRİLDİ
Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu da sezonu tamamladı. Beylikbağı Karadeniz son maçını kaybetmesine rağmen Süper Lig’e yükseldi. Önceki akşam oynanan maçlarda gözler Körfez ile Çayırova Fatih’e çevrilmişti. Körfezspor beklendiği gibi Başiskele Damlarspor’u 5-1 yendi. Çayırova Fatihspor ise sahasında konuk ettiği Beylikbağı Karadeniz karşısında zorlandı ve 3-2 kazanmasına rağmen, ikili averajda geri kalınca umutlarını gelecek seneye bıraktı. Yenimahalle ve Hereke Gençlik Eğitim 2.Küme’ye düşmüştü.
1.KÜME D GRUBU SON PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
16
13
1
2
61
11
50
40
2.
16
11
2
3
42
17
25
35
3.
16
10
2
4
43
23
20
32
4.
16
10
2
4
38
15
23
32
5.
16
8
2
6
38
25
13
26
6.
16
7
0
9
35
35
0
21
7.
16
5
2
9
24
43
-19
17
8.
16
1
1
14
15
84
-69
4
9.
Hereke Genç ih.
16
1
0
15
11
54
-43
3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.