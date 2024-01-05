1-D’de Körfez, Play-Off biletini rahat kaptı: 1-5

GÖZLER PLAY-OFF’A ÇEVRİLDİ

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu da sezonu tamamladı. Beylikbağı Karadeniz son maçını kaybetmesine rağmen Süper Lig’e yükseldi. Önceki akşam oynanan maçlarda gözler Körfez ile Çayırova Fatih’e çevrilmişti. Körfezspor beklendiği gibi Başiskele Damlarspor’u 5-1 yendi. Çayırova Fatihspor ise sahasında konuk ettiği Beylikbağı Karadeniz karşısında zorlandı ve 3-2 kazanmasına rağmen, ikili averajda geri kalınca umutlarını gelecek seneye bıraktı. Yenimahalle ve Hereke Gençlik Eğitim 2.Küme’ye düşmüştü.

1.KÜME D GRUBU SON PUAN DURUMU

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