Adliyede intihar etti

Alınan bilgiye göre İzmit'te bir kadını daha önce ölümle tehdit eden ve suçunu tekrarladığı için uzaklaştırma kararı verilen Ahmet Sürücü (29) isimli şahıs, aynı suçu yine işleyince polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürülerek geceyi nezarette geçiren Sürücü, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen Ahmet Sürücü, elleri kelepçeli halde adliyenin 2.katındaki korkuluklardan aşağıya atlayarak beton zemine düştü. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken Ahmet Sürücü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN