39’u erkek! Kocaeli’de 2023’te 43 kişi canına kıydı

2023’te Kocaeli’de basına yansıyan en az 43 intihar olayı meydana geldi. İntihar eden kişilerin 4’ü aile içi cinayet işledikten sonra intihar etti. İntihar eden vatandaşların en genci 17 yaşındayken en yaşlısı 90 yaşındaydı. İntihar eden vatandaşların 17’si iple kendini asarken 15’i silahla intihar etti.

SEÇİM SONRASI ARTIŞ

En çok intihar 18 ile İzmit’te olurken onu 6 intiharla Gebze takip etti. İntihar olaylarında dikkat çeken diğer bir konu ise seçim sonrası meydana gelen artış. 28 Mayıs seçimlerine kadar toplam 10 intihar olayı meydana gelirken seçimin ardından 33 intihar olayı gerçekleşti.

ERKEKLER 10 KAT DAHA FAZLA

Kocaeli’de erkeklerin kadınlara göre daha fazla olma sı ise dikkat çeken başka bir detay oldu. 2023 yılında Kocaeli’de . İntihar eden vatandaşların 4’ü kadın olurken 39’u erkek oldu. Nerdeyse 10 katı erkeğin intihar ettiği kentte bu rakamlara ve oranlara bakıldığında erkeklerin kadınlara göre intihara daha çok meyilli olduğu görülüyor. İntihar sebepleri arasında geçim sıkıntısıi ayrılık/ boşanma, aile içi geçimsizlik ve depresyon ve diğer nedenler oldu. İntihar eden vatandaşlarımız arasında Aziz Alptekin gibi atanmayan öğretmenler de Yalçın Uçar gibi Tüysüzler davası sonrası borçları yüzünden batanlar da var.

MUTLU MU KOCAELİ?

Mutlu Kocaeli sloganı ile kenti yöneten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığındaki büyükşehir belediye meclisinde intiharlar tartışılmıştı. Hatta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bilimsel bir araştırma yaptıracağını söylemişti ancak araştırmadan hala bir haber yok. 2019 yılından bu yana kenti yöneten Büyükakın’lı yıllarda TÜİK verilerine ve basına yansıyan haberlere göre toplam 323 kişi intihar ederken 2020 yılında Kocaeli’de göreve başlayan Vali Seddar Yavuz döneminde 230 kişi yaşamına son verdi.

İŞTE KOCAELİ’DE İNTİHAR EDEN KİŞİLER

23 Ocak - Derince – İple kendini asma - Samet Akdaş(30)

27 Ocak – Gölcük - bilinmiyor - Mehmet Fidan (26)

9 Şubat –İzmit – Silah – Okan Kolaylık (37)

11 Şubat – Gebze – Silah - Ekrem Yazıcı (36)

3 Mart – Darıca – silah – Mehmet Cecu (28)

11 Mart – Gebze – silah – Adem Mamak (35)

17 Mart – Derince – Silah – Polis Furkan Çiçek(27)

17 Nisan – İzmit – iple kendini asma – Oğulcan Kandemir(27)

30 Nisan – Karamürsel – tuz ruhu – Erdem Gökbayrak (34)

13 Mayıs – İzmit – Silah – Şafak Uslu(28)

12 Haziran – İzmit – Kendini iple asma – Mamut Akyol(61)

20 Haziran – Gebze – bilinmiyor – Mehmet Türkoğlu (41)

24 Haziran – Çayırova – Kendini iple asma – isim yok

26 Haziran – İzmit – Kendini iple asma - Emir Yapar (30)

10 Temmuz - İzmit -Kendini iple asma - Yalçın Uçar

13 Temmuz – Gebze- Trenin altına atladı – Fikret Oğuz(31)

17 Temmuz – Gebze – Silah – Cihat Bahar (26)

7 Ağustos – İzmit – Kendini iple asma – Eray Ülgen (31)

8 Ağustos – Körfez- Araçtan atlama İlayda Turhan (15)

11 Ağustos – İzmit – Mezarlıkta Kendini iple asma – Zeki Köroğlu (29)

13 Ağustos – Gölcük – Yüksekten Atlama – L.B.- kadın

18 Ağustos – İzmit – İlaçla – Serhan Oran (34)

22 Ağustos – Körfez – Kendini iple asarak – atanamayan öğretmen Aziz Alptekin (22)

31 Ağustos – İzmit – Kendin İple asma - Ferdi Altaş (44)

3 Eylül – Darıca – Silah – N.E. (49)

5 Eylül – Başiskele - Silah – Ebru Aykaç

6 Eylül – İzmit – Yüksekten atlama - Emir Gündoğdu (22)

25 Eylül – Başiskele – yüksekten atlama – Bilinmiyor

27 Eylül – Kartepe – Kendini iple asma – cesedi çürümüş halde bulundu

28 Eylül – Kandıra – Denize atlama – Açelya Yıldırım(27)

17 Ekim – İzmit – Kendini iple asma – Muzaffer Tomur(90)

24 Ekim – Başiskele – Silah - Yalçın Örçen(37)

7 Kasım – Gebze – İlaçla – Dr. Fatih İğit

8 Kasım – İzmit – Kendini iple asma – Hüseyin Öztürk

23 Kasım – İzmit – Doğalgaz - Talha Özcan (24)

4 Aralık – İzmit – Kendini iple asma- Mahsun Uzunca(28)

10 Aralık – İzmit – Kendini iple asma – Turan Koca(28)

16 Aralık - Çayırova – Kendini iple asma – Bektaş B.(63)

18 Aralık – Gölcük - İple kendini asma – Faruk buğra Kılıç

28 Aralık – İzmit – Silah - Kader İbişoğlu(38)

CİNAYET İŞLEYİP İNTİHAR ETTİLER

25 Ağustos – Kartepe- Silah – Selami Ş.

27 Ağustos – İzmit - Silah – Hasan Ceylan(32)

23 Ekim – Gölcük – Silah – Nevzat A.

21 Kasım – Çayırova – Silah - Bahri Göksu(58)