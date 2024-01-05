ERTUĞRUL SAĞLAM ENDİŞELİ

KOYUN İLE 7/24 TOPLANTI YAPIYORLAR

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, transferde yetkiyi tamamen eline aldı. Ekrem Can’ın vefatı sonrasında direkt iyin başına geçen Koyun, Ertuğrul Sağlam ile geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde bulunuyor. İdman sırasında tek çalışan Sağlam, antrenmanlardan sonra hemen Koyun ile bir araya geliyor ve transfer trafiğini yönetiyor.

BİRÇOK İSİM VAR, AMA TALİPLİLERİ DE FAZLA

Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki futbolcu var: Keçiörengücü’nün Kartepelisi Haşim Arda Sarman ve Pendik’ten alınan Vukoviç. Hataylı Rayane Aaabid konusunda da prensip anlaşmasının yapıldığı duyuruldu. Haklı olarak transferlerin bir an önce bitirilmesi ve Manisa deplasman maçına yetiştirilmesini isteyen Sağlam, sezon başındaki sendromu yine yaşıyor, 2.yarıya kötü başlamaktan korkuyor.

2.HAFTADAKİ RAKİBİMİZ EYÜP, BOL TAKVİYE YAPIYOR

Kocaelispor’un 9 puan önünde lider olmasına rağmen işini şansa bırakmayan lider Eyüpspor, Sinan Gümüş gibi büyük bir yıldızı da renklerine bağladı. Süper golcü yıldızı Ahmet Kutucu’yu ise Beşiktaş istiyor, ama Eyüplüler vermiyor. Transferde Göztepe, Sakarya, Boluspor önemli takviyeler yaptı bile. Kocaelispor’un ilk hafta deplasmanda karşılaşacağı Manisa da adeta transferin en hızlısı oldu. Mustafa Dalcı göreve geldi ve düğmeye basıldı.

HASAN ALİ, ÖMER BAYRAM, ARİF BOŞLUK, A.PARMAK, LEROY, PAZ, BAKİC…

Kocaelispor ayrıca Dinamo Minsk’in Sırp golcüsü Dusan Bakic, Konyalı Bruno Paz, Kayserili Hasan Ali kaldırım, Eyüplü Ömer Bayram, Trabzonlu Arif Boşluk ile de ilgileniyor. Yeni transferlerden bir tek Haşim Arda Sarman ve Vukoviç takıma katılırken, diğer oyuncuların da bir an önce kadroya katılarak beraber çalışması için geri sayım sürüyor. Rayane Aabid de beklemede bulunuyor.