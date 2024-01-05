05 Oca 2024 - 14:33- Spor G:

Eski kaptan Musa Nizam’dan moral

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Eski kaptan Musa Nizam’dan moral mask

Kocaelispor Antalya kampında üçüncü günü geride bıraktı. Takımın kaldığı otelde ziyaretçileri de eksik olmuyor. Başkan Engin Koyun, Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Ağra, eski Futbolcu ve kaptan Musa Nizam, dün sabah ve akşam gerçekleştirilen antrenmanları takip etti. 
# Kocaelispor, Antalya

05 Oca 2024 - 14:33 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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