Eski kaptan Musa Nizam’dan moral

Kocaelispor Antalya kampında üçüncü günü geride bıraktı. Takımın kaldığı otelde ziyaretçileri de eksik olmuyor. Başkan Engin Koyun, Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Ağra, eski Futbolcu ve kaptan Musa Nizam, dün sabah ve akşam gerçekleştirilen antrenmanları takip etti.