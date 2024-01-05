Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, dün Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Gebze ilçesinde yapılan operasyonda bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.