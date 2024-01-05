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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gebze ilçesinde yapılan operasyonda bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, dün Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde bir kilo 20 gram skunk, 100 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# jandarma

05 Oca 2024 - 14:35 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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