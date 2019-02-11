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İnci Balık’tan Sevgililer Günü'ne özel menü

14 Şubat'a sayılı günler kaldı... Eğer hala o gün için planınızı yapmadıysanız, İnci Balık Restaurant 14 Şubat Sevgililer Günü’nü adeta bir lezzet şölenine çevirerek, Eraslan Tatil Köyünde çift kişilik konaklama şansını yakalayabilirsiniz.

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Funda-Timuçin Tüfekçioğlu’nun Alikahya Fatih Mahallesi, İshak Caddesi üzerinde işlettiği İnci Balık Restaurantta 14 Şubat’ı çok özel bir akşam yemeğiyle taçlandırmak isteyen çiftler için özel menü hazırladı. Sevgiler Günü’nde ağırlayacağı çiftlere unutamayacakları bir lezzet deneyimi yaşatacak olan mekanın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir de hediyesi olacak.

KONAKLAMA HEDİYE EDECEK

Sevgililer Günü’ne özel sunulacak menü hakkında bilgi veren işletme sahibi Funda Tüfekçioğlu, "Balık, salata,içecek, meze ve tatlının yer alacağı menü kişi başı sadece 44 TL. Ayrıca o günü bizimle geçiren misafirlerimiz arasında yapacağımız çekilişle 1 çiftimize Tatil Köyünde çift kişilik konaklama hediye edeceğiz. Bilgi almak ve rezervasyon yapmak için 0262 320 0 888 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz" dedi.

Bugün 09:29 TSİ - Ekonomi

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