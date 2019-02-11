İnci Balık’tan Sevgililer Günü'ne özel menü

Funda-Timuçin Tüfekçioğlu’nun Alikahya Fatih Mahallesi, İshak Caddesi üzerinde işlettiği İnci Balık Restaurantta 14 Şubat’ı çok özel bir akşam yemeğiyle taçlandırmak isteyen çiftler için özel menü hazırladı. Sevgiler Günü’nde ağırlayacağı çiftlere unutamayacakları bir lezzet deneyimi yaşatacak olan mekanın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir de hediyesi olacak.
KONAKLAMA HEDİYE EDECEK
Sevgililer Günü’ne özel sunulacak menü hakkında bilgi veren işletme sahibi Funda Tüfekçioğlu, "Balık, salata,içecek, meze ve tatlının yer alacağı menü kişi başı sadece 44 TL. Ayrıca o günü bizimle geçiren misafirlerimiz arasında yapacağımız çekilişle 1 çiftimize Tatil Köyünde çift kişilik konaklama hediye edeceğiz. Bilgi almak ve rezervasyon yapmak için 0262 320 0 888 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz