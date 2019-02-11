Kocaeli Gazetesi
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Çiçek: Ayazma için yenilik vakti

Ayazma Mahalle Muhtar Adayı Fırat Çiçek, bayan seçmenlerle bir araya geldi. Çiçek, "Ayazma için yenilik vakti. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.

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31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine siyasiler kadar muhtar adayları da sıkı bir şekilde çalışıyor. ‘Ayazma İçin Yenilik Vakti’ diyerek yola çıkan Ayazma Mahallesi  Muhtar Adayı Fırat Çiçek,önceki gün Laf Lafa Cafe’de bayan seçmenlerle bir araya geldi. Mahallede yapılacak olan hizmetlere talip olduğunu söylen Çiçek,” Desteklerinizi bekliyorum” dedi

GENÇ VE DİNAMİK EKİP

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Çiçek,”Mahallemizin daha yaşanabilir olması, kentsel dokusuna uygun ve sorunsuz bir şekilde yönetşlmesi için bu kutsal göreve talip oldum. Tecrübeli ve hizmete gönül vermiş muhtar azalarımla birlikte mahallemizin yönetimini daha genç, dinamik ve aktif çözümler sunan bu ekibe vereceğinize inancım tamdır. Ekip ruhuyla mahallemizin idari yönetimini üstlenerek mahallemizi gerçek anlamda üstün hizmet kalitesi ile tanıştıracağız. Ayazma Mahallesi hizmet binasını mesai saatleri içinde her an açık ve aktif hizmet veriyor olarak göreceksiniz. Mahallemizin her bireyine eşit, adil ve şeffaf bir şekilde hizmet vereceğiz. Yenilikçi ve dinamik ekibimle birlikte mahallemiz için değişim zamanı sloganıyla çıktığımız bu yolda sizlerinde desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

DUA VE DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM

Birlik ve beraberlik içerisinde en iyi hizmetleri Ayazma Mahallemize kazandırabilmek arzusu içerisindeyim diyen Çiçek,”Ayazma Mahallemizin menfaatleri için ne yapılması gerekiyorsa kanunlar ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar gayret göstereceğim. Büyüklerimizin fikirlerine düşüncelerine her daim kulak vereceğim. Mahallemizde yaşayan genç kardeşlerimizle devamlı irtibat halinde olacağım. Seçilecek belediye başkanımızla her daim mahallemize yapılacak olan hizmetlerde bilgi alışverişinde bulunacağım. Değerli Ayazma halkının dua ve desteklerini bekliyorum.” dedi.

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BEZ ÇANTA DAĞITTI

Toplantıya katılan herkese teşekkür eden Çiçek, ayrıca Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla mahalle sakinlerine alışverişlerinde kullanmaları için bez çanta hediye etti. Çiçek’e her zaman destek verdiklerini söyleyen bayan seçmenler, bez  çantanın çok makbule geçtiğini dile getirdi. 

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