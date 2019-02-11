Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Serdar Mahallesi'nde meydana gelen olayda alkolün etkisinde bulunan bir grup genç polise taş ve sopalarla saldırmıştı. Bazı polis memurlarının yaralandığı olayda devreye çevik kuvvet ekipleri girdi. Gençlerin akrabalarının da karıştığı olaylı gecede çevik kuvvet saldırganlara biber gazı ve göz yaşartıcı biber gazı kapsülü ile müdahalede bulundu. Gecenin sonunda 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Konunun basında yer almasının ardından Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, basın yer alan roman vatandaşları ve polisi karalayan haberlere tepki gösterdi.

Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine;

09 Şubat Cumartesi akşamı mahallemizde yapılan bir eğlencede alkolün etkisiyle gençler arasında çıkan kavgaya polis, gelen ihbar sonucu müdahale etmiştir. Müdahale sonucunda kalabalığı kontrol altına almaya çalışan emniyet ekipleri ve vatandaş arasında çıkan arbedede Sümer polis amiri ile altı polis

ve birkaç vatandaşımız yaralanmıştır.

Bazı gazetede ve internet haber sitelerinde, gerçeği yansıtmayan roman vatandaşlarımızı ve polisimizi karalayan haberler bizleri üzmüştür,

Serdar mahallesi İzmit’in en köklü en kalabalık eski mahallelerinden biridir.

Her kesimden insanın yaşadığı mahallemizde roman vatandaşlarımızın geçmişi de 100 senelik bir zamana dayanmaktadır.

ROMANLARA TERÖRİST DEDİRTMEYİZ.

Yıllardır komşuluk arkadaşlık yaptığımız bu emektar insanlar ülkesine vatanına bağlı,bayrağına saygılı kimselerdir onun için yapılan yorumlarda kimsenin romanlara terörist demesine müsade etmeyiz.Onun için karakolun taşlanması olayı tamamen asılsızdır,

Bizler vatandaşımıza ve polisimize sahip çıkmakla mükellefimiz

Esas olan devlettir.

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren polis lerimizin bütün mahalle olarakta yanındayız.

Mahallemizde bulunan Sümer polis merkezi amirliğinde görevli bütün ekiple birlikte bir uyum içersinde çalışmaktayız,

Üzücü olayda yaralanan polis merkezi amirimiz Emrah Aydın mahallemizde yaptığımız yardım kampanyalarında bizlerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gerektiğinde sırtında eşya taşıyan kömür taşıyan fedakar çalışkan bir devlet görevlisidir.

Kimsenin bu üzücü olaydan nemalanmasına,polisimizi ve vatandaşımızı karalamasına müsade etmeyeceğiz.

Serdar mahallesinin bütün fertleri devletini ve milletini seven fedakar insanlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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