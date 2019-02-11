Hava sıcaklığı 11 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı en yüksek 15, en düşük 3 derece civarında olacak. Yarın ise Kocaeli’nin bazı bölgelerinde yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da 18 dereceye kadar çıkacak. Yarın beklenen en düşük hava sıcaklığı ise 7 derece civarında olacak.
YAĞMUR GELİYOR
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları da mevsim normallerine dönerek düşüş yaşanacak. Sıcaklıklar 11 derece birden düşecek. Yağmurun da etkisiyle Çarşamba günü hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Yağışlı hava Perşembe ve Cuma günü de devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz