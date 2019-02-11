AKP Derince Teşkilatında eski dönemlerde ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Yasemin Cengiz hayatını kaybetti. Mehmet Eryürek’in ilçe başkanı olduğu dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapan Cengiz, bir süredir göğüs kanseri tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden Yasemin Cengiz’in cenazesi bugün (Pazartesi) Derince Merkezi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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AKP'nin acı günü!
AKP Derince Teşkilatında eski dönemlerde ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Yasemin Cengiz hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz