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AKP'nin acı günü!

AKP Derince Teşkilatında eski dönemlerde ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Yasemin Cengiz hayatını kaybetti.

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AKP Derince Teşkilatında eski dönemlerde ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Yasemin Cengiz hayatını kaybetti. Mehmet Eryürek’in ilçe başkanı olduğu dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapan Cengiz, bir süredir göğüs kanseri tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden Yasemin Cengiz’in cenazesi bugün (Pazartesi) Derince Merkezi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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