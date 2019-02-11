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Bugün 10:24 TSİ- Eğitim G: Bugün 10:25 TSİ

DTO’da Gemi Acenteliği Eğitimi başarıyla tamamlandı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, 4-8 Şubat tarihleri arasında büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kocaeli Üniversitesi ve farklı firmalardan 50’ye yakın kişiye oda binasında 4 gün boyunca Gemi Acenteciliği Eğitimi verildi.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Körfez Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan yeni hizmet binasında büyük bir organizasyonu başarıyla tamamladı. Kocaeli Üniversitesi ile farklı firmalardan 48 kişinin katıldığı “Gemi Acenteciliği Eğitim Semineri”nde konusunda uzman isimler ders verdi. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.İbrahim Ağsakal, ‘Gemi Acenteliği ve Hukuk’, Denizcilik Sörvey Mühendisi Bünyamin Güneş ‘Liman ve Gemi Güvenliği’, Denizcilik Sörvey Mühendisi Özcan Özbay ‘Gemi Tanımı-Gemi Tipleri ve Ölçümleri’, Denizcilik Sörvey Mühendisi Uğur Akbaş ‘Ticaret Gemisi Sertifikaları ve Örnekleri’, ARKAS Holding Liman İşletme Müdürü Erdem Şahin, 'Konteyner ve Elleçlenmesi', 'Gemi Acentesinin Kurumlarla İlişkileri’ ve 'Gemiye Verilen Hizmetler' eğitimlerini verdi.

BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Öğretim Üyesi ve Yazar Harun Şişmanyazıcı, ‘Gemi Acentesi ve Dökümentasyon’ ve ‘Navlun Sözleşmeleri’ eğitimleri verirken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Kaptan Mustafa Taşan, ‘Gemi Acentesi ve Türk Boğazları’, ‘Liman İşletmeleri ve Türk Boğazları Uğraksız Geçiş İşlemleri’ hakkında katılımcılara eğitim sundu. DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, eğitim seminerini tamamlayanlara katılım belgelerini liman başkanı Murat MÜftüoğlu ile takdim ederken, “Denizci millet, denizci ülke ve denizci Kocaeli parolasıyla odamızı daha aktif, denizle ilişiği olan herkesin birinci adresi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu konuda önemli mesafe almaktan mutluyuz. Gemi Acenteciliği eğitimlerini çok kapsamlı ve konusunda uzman, deneyimli isimlerle gerçekleştirerek katılımcılara en doğru bilgileri aktardık. Böylesine faydalı bir semineri başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Katılımcılara ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşan eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 10:24 TSİ - Eğitim

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