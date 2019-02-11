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Bilgi Köprüsü Kreşi’nde veli katılımlı etkinlik

İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak’ta bulunan Bilgi Köprüsü Kreşi’nde etkinlikler hız kesmiyor.

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İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak’ta bulunan Bilgi Köprüsü Kreşi’nde etkinlikler hız kesmiyor. Bir yeni etkinlik Deniz Yıldızı ve Bal Arıları Sınıflarından geldi. Kreş binasındaki veli katılımlı organizasyonda önce kahvaltı, ardından Çömlek Boyama çalışması yapıldı. Nebahat Yılmaz ve Özlem Yılmaz eğitimindeki Deniz Yıldızları Sınıfı ile Gözdenur Altun ve Emel Aslan eğitimindeki Bal Arıları Sınıfının bu ortak çalışması memnunluk yarattı. Aileler çocuklarıyla birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşarken Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Beyhan Gürsoy da bu anlamlı ve keyifli günde hazır bulundu. Veli-öğretmen kaynaşmasını sağlayan, çocukların eğitim durumuna başarı kazandıran benzer etkinliklerin süreceği belirtildi.

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Bugün 10:25 TSİ - Eğitim

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