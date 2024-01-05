İhtiyaç sahibi vatandaşlara 21 milyon TL'lik yardım

Darıca Belediyesi, 2023 yılında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Bu çerçevede Belediye, 2023 yılında ayni, nakdi, eğitim ve sağlık yardımları gibi 30 farklı kalemde yaklaşık 10 bin haneye toplamda 21 milyon TL yardımda bulundu. Ayrıca "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebek ziyaretlerini sürdüren Darıca Belediyesi, bin 933 bebek ziyareti yaparak ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretlerinde de bulunan Darıca Belediyesi, taziye ziyaretlerinde de bulunarak cenaze sahiplerinin acılarını paylaştı.
Darıca Belediyesi, engelli vatandaşların 1 milyon 250 bin TL’ye yakın akülü araba bakım ve onarımlarını da ücretsiz olarak gerçekleştirdi, aynı zamanda 2023 yılında 850 çocuğu da sünnet ettirerek, ailelerin mutluluğunu paylaştı. İhtiyaç sahibi ailelerin her anında yanında olan Darıca Belediyesi, ramazan ayında gıda kolisi yardımlarının yanı sıra kış aylarında da kömür yardımı gibi desteklerde bulundu.
Sınav ücretlerini Darıca Belediyesi üstlendi
Darıca Belediyesi, 2023 yılında üniversite sınavına giren gençlerin sınav başvuru ücretini de ödedi. Başvuruda bulunan bin 323 öğrencinin sınav ücreti belediye tarafından ödendi. Sosyal belediyecilik anlayışından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal yardım konusunda vatandaşlarımıza daha fazla destekte bulunmayı öncelik edindik. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için tasarruf tedbirlerini ön planda tuttuk ama ihtiyaç sahiplerimiz söz konusu olunca tasarrufu ikinci plana aldık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bundan sonra da ihtiyaç sahiplerinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.