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Mutlu’dan Beşiktaşlılara ziyaret

Başiskele’deki performansı ile gözleri üzerine çeken Başkan Adayı Avukat Zafer Mutlu Başiskele Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti.

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Başiskele’deki performansı ile gözleri üzerine çeken Başkan Adayı Avukat Zafer Mutlu Başiskele Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Yoğun bir seçim temposu içerisinde olan ve temposu ile isminden bahsettiren Zafer Mutlu Başiskele’deki Beşiktaşlı taraftarların kurduğu Başiskele Beşiktaşlılar Derneği’nde Beşiktaşlı taraftarlar ile bir araya geldi.

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TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAYACAĞIZ

Seçim süreçlerinin alışılagelmiş diyaloglarından ziyade futbolun konuşulduğu ziyarette Başkan Adayı Zafer Mutlu “bizler duygusal insanlarız, bu halimiz ile de gurur duyuyorum, bu duygusallığımız olmasa belki ülkemizi bu günlere getiremezdik. Biz kapitalist sistemin koşullarına inat kalbimizle, vicdanımızla hareket edeceğiz fakat çağı yakalayabilmek için aklı da bir kenara bırakmayacağız. Ölçerek, düşünerek, kalbimizin sesini de dinleyerek karar vereceğiz. Takım tutar gibi parti tutmak olmaz. Takımımızın renklerine aşık olabiliriz ama parti renklerine aşık olarak oy verilmez. Adayları değerlendirerek, kimin kentimize daha iyi hizmetler sunacağını değerlendirerek tercih yapmalıyız” dedi.

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GENÇLERİ SPORA TEŞVİK EDECEĞİZ

Sporun gençler arasında yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Mutlu “Bizler gençlerimizi spora yönlendirmek için yatırımlar yapacağız. Gençlerimizi spor yapmaya teşvik edeceğiz. Çağın getirdiği teknolojik imkânlar hayatımızı kolaylaştırırken gençlerimizi de teknoloji bağımlısı hale getiriyor. Bunun önüne geçmenin yegâne yolu spordur” dedi.

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SİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Dernek Başkanı Selim Yılmaz’a davetleri nedeniyle teşekkür eden Mutlu “Gençlerin spora yönlenmesi için size büyük sorumluluk düşüyor. Takım tutmanın sadece bir spor fanatikliği olmadığını gençlere anlatmalısınız. Gençlerimizin en az bir spor dalında spor yapan insanlar olması için yönlendirmelisiniz” diyerek gençlerin spor ihtiyaçları için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

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