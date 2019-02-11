Lise son sınıfları pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlemeye hazırlanan MEB’de, yeni modele ilişkin hazırlıklar son şeklini almaya başladı. Üzerinde çalışılan taslak, temel derslerin ilköğretimde verilmesinin ardından çocukların ilgilerine göre ‘‘derinleşeceği’, ilgilerinin değişmesine göre alanlarını da değiştirebilecekleri ‘‘esnek’’ bir model olacak.

MESLEKİ EĞİTİME HIZ

Bakanlığın 5 yıllık strateji planı kapsamında hazırladığı modele ilişkin çalışmalarda öne çıkan fikir yeni bir dershane ya da üniversite sınavına hazırlık sistemi değil, yeni bir ortaöğretim modeli oldu. Bu kapsamda ilk olarak liselerdeki zorunlu ders saatlerinin azaltılması planlandı. Öğrencilerin üzerinden ‘‘zorunlu’’ yükün kaldırılmasının ardından MEB, öğrencilerin üniversite ilgi, yetenek ve yönelimlerini ölçerek, hedefler sunmayı amaçladı. Sonrasında ise öğrencilere kalan zamanlarda ilgilerine göre çalışmalar yürütebilecekleri çalışmalar yapmasının önünün açılması hedeflendi. İlköğretimde temel derslerin alınmasının ardından bunların lisede tekarlanmayarak arttırılan zamanlarda öğrenciler üniversite yönelimlerine göre alanlarında ‘‘derinleşecek’’. Tercih ettiği alanlardaki ders saatleri artırılacak ve laboratuar çalışmaları ile bu dersler desteklenecek. Modele ilişkin ‘‘trafik metaforu’’ kullanan MEB, “Yani hızlı gitmek, ortadan gitmek, kenardan gitmek gibi, çocuğun her an şerit değiştireceği esnek bir model” tarifi ile modeli açıklıyor.

MESLEKİ BELGELER OLACAK

Bakanlık yükseköğretim düşünmeyen öğrenciler için de mesleki eğitime hız verecek. Bilişim sektörü, hizmet sektörü ile çalışmalar yürüten MEB, uluslararası sertifika ve belge sistemleri oluşturarak bu alanda sektör temsilcileri ile protokoller de imzaladı. Sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda eğitimler verilmesi planlanırken, öğrencilerin mezun olduklarında ellerinde gelir elde edebilecekleri bir mesleki belgenin olması planlanıyor. Kaynak: Cumhuriyet