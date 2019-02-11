Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:36 TSİ- Eğitim G: Bugün 10:39 TSİ

MEB'den liselere yeni model!

Milli Eğitim Bakanlığı lise öğretimini baştan şekillendirecek yeni model çalışmalarında sona yaklaştı. Bakanlığın, mart ayında açıklamaya hazırlandığı yeni modelde, liselerde ders saatleri azalırken, öğrenciler üniversite hedefleri doğrultusunda alanlarında ‘‘derinleşecek’’ ve değişen hedefler durumunda da ‘‘esnek’’ koşullara sahip olacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Lise son sınıfları pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlemeye hazırlanan MEB’de, yeni modele ilişkin hazırlıklar son şeklini almaya başladı. Üzerinde çalışılan taslak, temel derslerin ilköğretimde verilmesinin ardından çocukların ilgilerine göre ‘‘derinleşeceği’, ilgilerinin değişmesine göre alanlarını da değiştirebilecekleri ‘‘esnek’’ bir model olacak.

MESLEKİ EĞİTİME HIZ

Bakanlığın 5 yıllık strateji planı kapsamında hazırladığı modele ilişkin çalışmalarda öne çıkan fikir yeni bir dershane ya da üniversite sınavına hazırlık sistemi değil, yeni bir ortaöğretim modeli oldu. Bu kapsamda ilk olarak liselerdeki zorunlu ders saatlerinin azaltılması planlandı. Öğrencilerin üzerinden ‘‘zorunlu’’ yükün kaldırılmasının ardından MEB, öğrencilerin üniversite ilgi, yetenek ve yönelimlerini ölçerek, hedefler sunmayı amaçladı. Sonrasında ise öğrencilere kalan zamanlarda ilgilerine göre çalışmalar yürütebilecekleri çalışmalar yapmasının önünün açılması hedeflendi. İlköğretimde temel derslerin alınmasının ardından bunların lisede tekarlanmayarak arttırılan zamanlarda öğrenciler üniversite yönelimlerine göre alanlarında ‘‘derinleşecek’’. Tercih ettiği alanlardaki ders saatleri artırılacak ve laboratuar çalışmaları ile bu dersler desteklenecek. Modele ilişkin ‘‘trafik metaforu’’ kullanan MEB, “Yani hızlı gitmek, ortadan gitmek, kenardan gitmek gibi, çocuğun her an şerit değiştireceği esnek bir model” tarifi ile modeli açıklıyor.

MESLEKİ BELGELER OLACAK

Bakanlık yükseköğretim düşünmeyen öğrenciler için de mesleki eğitime hız verecek. Bilişim sektörü, hizmet sektörü ile çalışmalar yürüten MEB, uluslararası sertifika ve belge sistemleri oluşturarak bu alanda sektör temsilcileri ile protokoller de imzaladı. Sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda eğitimler verilmesi planlanırken, öğrencilerin mezun olduklarında ellerinde gelir elde edebilecekleri bir mesleki belgenin olması planlanıyor. Kaynak: Cumhuriyet

Bugün 10:36 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Mahalle konağı, okul oluyor mask
Mahalle konağı, okul oluyor
Nesibe Aydın Okulları, öncülük edecek mask
Nesibe Aydın Okulları, öncülük edecek
Nuh Çimento eğitim öğretime başladı mask
Nuh Çimento eğitim öğretime başladı
Bilnet Okullarında 2’nci dönemin ilk konuğu Yekta Kopan oldu! mask
Bilnet Okullarında 2’nci dönemin ilk konuğu Yekta Kopan oldu!
Miyase Sertbarut, öğrencilerle buluştu mask
Miyase Sertbarut, öğrencilerle buluştu
2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı mask
2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
İşten çıkartılınca patronunu vurdu mask
İşten çıkartılınca patronunu vurdu
Hürriyet’ten gövde gösterisi mask
Hürriyet’ten gövde gösterisi
AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor mask
AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor
Ünlü jokey, yengesine tecavüz ettiği gerekçesiyle hapse çarptırıldı mask
Ünlü jokey, yengesine tecavüz ettiği gerekçesiyle hapse çarptırıldı

GALERİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında  mask
Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında 
Asker eğlencesinde arbede: 6 polis yaralı 7 kişi gözaltına alındı mask
Asker eğlencesinde arbede: 6 polis yaralı 7 kişi gözaltına alındı
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı mask
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü! mask
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü!
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL