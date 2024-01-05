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Yalova’da kiralama şirketinden çaldığı lüks araçla Zonguldak’a kaçtı

Yalova'daki araç kiralama şirketinden 3 milyon liralık lüks otomobil çalan zanlı kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, lüks otomobille Zonguldak’a kadar kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalanma çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yalova'daki araç kiralama şirketinden 3 milyon liralık lüks otomobil çalan zanlı, Zonguldak’ta yakalanırken araç firmaya teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Fatih Caddesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir araç kiralama şirketinin iş yerine gece saat 03.15’te giren hırsızlık zanlısı, burada firmaya ait 3 milyon lira değerindeki lüks otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra işyeri önünde bulunan lüks otomobile binen zanlı kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen firma yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen zanlının daha sonra araçla Zonguldak’a kadar gittiği tespit edildi. Şüpheli çaldığı lüks otomobille Alaplı ilçesinde yakalandı. Araç kiralama firması yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek aracını teslim aldı. Firma sahibi Uğur Bezcioğlu ise kısa sürede olayı aydınlatan Yalova ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
# tespit

05 Oca 2024 - 14:47 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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