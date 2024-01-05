İzmit Alikahya Mahallesi Paşadayı Sokak’ta ikamet eden Erdal Parlak(53) geçtiğimiz aylarda çalışmak üzere gittiği Sırbıstan’da hayatını kaybetti. Sırbıstan’a inşaatta çalışmaya giden Erdal Parlak’ın şikayetleri öksürükle başladı. Rahatsızlığı kısa sürede ciğerlerinde iltihaplanmaya sebep olması sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Parlak’ın Sırbıstan’dan getirilen cenazesi öğlen namazına müteakip Alikahya Hayırsevenler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Erdal Parlak, son yolculuğuna uğurlandı
İzmit’te yaşayan 53 yaşındaki Erdal Parlak çalışmak için gittiği Sırbistan’da yaşamını yitirdi. Bugün yurda getirilen cenazesi toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.