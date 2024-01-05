Erdal Parlak, son yolculuğuna uğurlandı

İzmit Alikahya Mahallesi Paşadayı Sokak’ta ikamet eden Erdal Parlak(53) geçtiğimiz aylarda çalışmak üzere gittiği Sırbıstan’da hayatını kaybetti. Sırbıstan’a inşaatta çalışmaya giden Erdal Parlak’ın şikayetleri öksürükle başladı. Rahatsızlığı kısa sürede ciğerlerinde iltihaplanmaya sebep olması sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Parlak’ın Sırbıstan’dan getirilen cenazesi öğlen namazına müteakip Alikahya Hayırsevenler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.