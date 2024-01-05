OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.
Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi istavrit ve sardalya en büyük oranda omega-3 içeren balıklar. Şu anda hamsi ve istavrit mevsimi.
Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun. Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavriti bu ay bol bol yemeye çalışın.
Ocak ayı balıkları:
1- Lüfer
2- Torik
3- İstavrit (✅)
4- Hamsi (✅)
5- Kılıç
6- Mercan (fangri)
7- Kefal
8- Barbunya (barbun)
9- Tekir
10- Kalkan
11- Akya
12- Zargana
13- Kolyoz
Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom
İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.