05 Oca 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Ben @a.okancaglar olarak yediklerimi içtiklerimi her gün kişisel hesabımda hikayelerde paylaşıyorum.
OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR? mask
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Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.

Balığın en bol ve çeşitli olduğu aylardayız. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’a göre hamsi istavrit ve sardalya en büyük oranda omega-3 içeren balıklar. Şu anda hamsi ve istavrit mevsimi.

Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun. Hakiki deniz somonu kadar Omega-3 içeren hamsi ve istavriti bu ay bol bol yemeye çalışın.

Ocak ayı balıkları:

1- Lüfer

2- Torik

3- İstavrit (✅)

4- Hamsi (✅)

5- Kılıç

6- Mercan (fangri)

7- Kefal

8- Barbunya (barbun)

9- Tekir

10- Kalkan

11- Akya

12- Zargana

13- Kolyoz

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan

# büyük

05 Oca 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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