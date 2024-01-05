Zeytinoğlu Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılı itibari ile açıklanmaya başlanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ticaret Bakanlığı, firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak açıklanan ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerini de yayınlamaya başladı. Bu kapsamda Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerinin 2023 yılı verileri açıklandı. 2023 yılında faaliyet illerine göre ihracatta; İstanbul %7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli %0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada ve İzmir ise %4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Bu illeri 17 milyar 652 milyon dolar ile Bursa ve 12 milyar 520 milyon dolar ile Tekirdağ takip ediyor. İlimizin ihracatta ikinci sırada yer alması memnuniyet verici. İlimizdeki tüm ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

KOCAELİ İHRACATI

Sektörel olarak da ilin ihracatını değerlendiren Zeytinoğlu “İlimiz en fazla ihracatı Motorlu kara taşıtları faslı (10 milyar 328 milyon dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (3 milyar 901 milyon dolar) ve Elektrikli makina ve cihazlar faslı (2 milyar 104 milyon dolar) takip ediyor. Bu istatistiklerin; alt kırılımlarda detaylı analize imkân vermesinin yanı sıra il bazlı politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine de önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. İhracat rakamları başta olmak üzere kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma merkezleri baz alınarak açıklanması nedeni ile ilimiz potansiyelini tam olarak yansıtmadığını Oda olarak ilgili merciler nezdinde sürekli dile getiriyorduk. Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde devletin vereceği teşviklerin ve yönlendirmelerin de birebir örtüşmeyeceğini söylüyorduk. Bu kapsamda ihracat istatistiklerinin, firmaların üretim yerlerine göre açıklanması memnuniyet verici. Bu çalışma için Ticaret Eski Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a ve Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Bolat’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.