MSB memuru emekliliğine 1 ay kala kalbine yenildi

İzmit Turgut Mahallesi Güçbir Sokak’ta ikamet eden Selami Manav(65) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı NATO İkmal Müdürlüğü’nde görevli memur olarak çalışan Selami Manav’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Evliya Çelebi Camiinde kılındı. 3 çocuk babası olduğu ve yaşasaydı önümüzdeki ay emekli olacak olan Manav’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.