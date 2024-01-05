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MSB memuru emekliliğine 1 ay kala kalbine yenildi

İzmit’te yaşayan MSB’de memur olan Selami Manav emekliliğine 1 ay kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
MSB memuru emekliliğine 1 ay kala kalbine yenildi mask

İzmit Turgut Mahallesi Güçbir Sokak’ta ikamet eden Selami Manav(65) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı NATO İkmal Müdürlüğü’nde görevli memur olarak çalışan Selami Manav’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Evliya Çelebi Camiinde kılındı. 3 çocuk babası olduğu ve yaşasaydı önümüzdeki ay emekli olacak olan Manav’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, emekli, Memur

05 Oca 2024 - 15:40 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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