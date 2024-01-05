İzmit Turgut Mahallesi Güçbir Sokak’ta ikamet eden Selami Manav(65) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı NATO İkmal Müdürlüğü’nde görevli memur olarak çalışan Selami Manav’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Evliya Çelebi Camiinde kılındı. 3 çocuk babası olduğu ve yaşasaydı önümüzdeki ay emekli olacak olan Manav’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
MSB memuru emekliliğine 1 ay kala kalbine yenildi
İzmit’te yaşayan MSB’de memur olan Selami Manav emekliliğine 1 ay kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.