Tezcan Galvaniz'e müfettiş! Bülent Sarı tepki gösterdi valilik adım attı

Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“DAYAKÇI PATRONLA FOTOĞRAF PAYLAŞAN VALİ BUGÜN NEREDE?”

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen hepimizi derinden yaralayan Tezcan Galveniz’deki patronun işçiye saldırdığı görüntüler hala hafızalarımızdadır. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Örgütleri olarak her zaman işçilerle omuz omuza hayat mücadelemize devam edeceğiz. Ancak AKP’li başkanların propagandasını yapan devleti din eğitimi verememekle suçlayan Vali Seddar Yavuz bugün neden işçilerin yanında değil? Dayakçı patronu makamında ağırlayan ve fotoğraf çekilip paylaşan Vali Yavuz’u Mutlu Şehir sloganları atan AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte işçilerimizle kol kola fotoğraf çekilmeye davet ediyorum. İşçi ölümleri ve hakları ile ilgi mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.

BÜLENT SARI TEPKİ GÖSTERDİ VALİLİK ADIM ATTI

Sarı'nın tepkisi sonrası Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik ''Bilim, Sanayi ve Teknoloji kenti olan ilimizde işveren, çalışan ve sendikalar arasında çıkan uyuşmazlık ve olumsuzluklara Valilik olarak gereken hassasiyetin gösterildiği, bu gibi durumlara Devlet vakarına uygun bir şekilde çözüme yönelik arabuluculuğun yapıldığı kamuoyunun malumudur.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Özellikle son günlerde basın ve sosyal medya ortamlarında yer alan ve işveren ile çalışan arasında yaşanan olaydan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapılması yönünde Valiliğimizce talepte bulunulmuş ve bu talebimize istinaden inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Müfettişlerce bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, düzenlenen rapor doğrultusunda gerekli iş ve işlemlemler yapılacaktır.