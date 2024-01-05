Mustafa Sarıgül'den Kocaeli adaylığı hakkında açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dün Haber Global ekranlarında Sinem Danacı ile “Madde Madde Gündem” programına konu oldu. Yerel seçim öncesi önemli açıklamalarda bulunan Sarıgül, yerel seçim için önemli mesajlar verdi.
KOCAELİ ADAYLIĞI SORULDU
CHP Kurultayında yaşananlar ile ilgili seçimden sonra konuşacağını ifade eden Sarıgül, Kocaeli adaylığı ile ilgili soruyu da yanıtladı. Kocaeli’yi sevdiğini ifade eden Sarıgül, kendisine intikal bir durum olmadığını ifade etti. Konu hakkında konuşan Sarıgül, “Kocaeli’yi seviyorum. Sayın Leyla Atakan, Sayın Erol Köse, Sayın Sefa Sirmen döneminde Kocaeli şahlanmıştı. Kocaeli muhteşem bir noktadaydı. Kocaelispor’da gerçekten 10 senede 3 defa Türkiye Kupası’nı aldı. Ben Kocaelispor’un da, Bursaspor’un da, Denizlispor’un da mutlaka birinci ligde olmasını arzu ederim.İstanbul’dan 8 tane takımın olmasını da kesinlikle doğru bulmam. Bu yanlış bir şey. Kocaeli, İstanbul ile Ankara arasına sıkışmış, sanayinin de başkenti, turizmin başkenti. Körfez’in güzellikleri var. Kocaeli’de bulunmak gerçekten onur ve gurur olayıdır. Ama bana intikal etmiş böyle bir şey yok.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Turanoğlu - Zemini yokladı baktiki rezil olacak geri adim
eroldemirbek - ÇOK ÜZÜLDÜM NİYE TEKLİF ETMİYORLAR
Cemil - nbe işi var uğramadığı izmitte
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.