Sokak ortasında bir kişiyi ağır yaralamıştı, adliyeye sevk edildi

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.Ç. yere yığılırken, Y.Ö. yakında bulunan bir büfeye gitti. Daha sonra tekrardan sokağa gelen Y.Ö., yine S.Ç.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği ağır yaralı S.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.Ö. bugün alınan ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Y.Ö.'nün pandemi döneminde bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.