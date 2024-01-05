Sokak ortasında bir kişiyi ağır yaralamıştı, adliyeye sevk edildi

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.Ç. yere yığılırken, Y.Ö. yakında bulunan bir büfeye gitti. Daha sonra tekrardan sokağa gelen Y.Ö., yine S.Ç.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği ağır yaralı S.Ç., hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Y.Ö. bugün alınan ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Y.Ö.'nün pandemi döneminde bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.
Olay, dün Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.Ç. yere yığılırken, Y.Ö. yakında bulunan bir büfeye gitti. Daha sonra tekrardan sokağa gelen Y.Ö., yine S.Ç.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği ağır yaralı S.Ç., hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.